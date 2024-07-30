高額軍購現金滯美 美拒我以信用狀取代合約終止準備金

國軍對美軍購案，長年來出現結案時美方未返還我包括合約終止準備金等結餘款項，而常試圖以其他軍購項目甚至人員技代駐台抵銷。國防部按審計部要求，令頒「國防部推動以擔保信用狀取代軍購案合約終止準備金實施計畫」，希望讓美方以銀行擔保信用狀方式，取代高額現金滯留美國。但美國國防安全合作局以「不損及美方權益及各軍購國一致性作法」，並未允諾。

審計部指出，至去（2023）年底止，國防部執行中軍購案已結匯的合約終止準備金達7億9310萬餘美元，約新台幣244億餘元，滯留美方。

國民黨立委王鴻薇曾質詢指出，根據審計部針對國防部預算審核意見，國防部執行中軍購案合約終止準備金約新台幣118億餘元，須待美方於結案後退還。另外，100年度以前結匯且已完成供補軍購案件，滯存美方餘款達52億元，造成我方鉅額國防經費閒置於美國。

審計部日前發布2023年中央政府總決算審核報告，內容提醒國防部，國防部執行中軍購案合約終止準備金現已超過2百億元，應積極協調美方加速辦理以銀行擔保信用狀取代，以利提升財務運用效能。

審計部指出，我對美軍購案發價書發價值內含美方依案款金額一定比例，提列以備軍購國中途終止合約時支付其合約商損失的合約終止準備金，按美國國防部安全援助管理手冊 C9.9.1.5.4 規定，軍購國可以使用合格銀行開立的擔保信用狀取代軍購案合約終止準備金，外國銀行需取得美國貨幣管理局核發的聯邦執照。

審計部表示，曾於2022年12月函請國防部研議將軍購案合約終止準備金改以符合美方規定銀行開立的擔保信用狀取代，以避免鉅額資金長期閒置，提升政府財務運用效能。國防部回復已於2023年2月20日令頒「國防部推動以擔保信用狀取代軍購案合約終止準備金實施計畫」，納編國防部主計局、國防採購室及駐美軍事代表團人員組成專案小組，自2023年年 2月15日至2024年底止，區分近、中及遠程3階段辦理「承作銀行選定」、「遞交申請信函」、「協議簽署」等作業，依計畫節點逐步推動等。

但審計部查核後發現，至2023年底止，因我國銀行海外分支機構均無取得美國貨幣管理局核發的聯邦執照，不符美方對承作銀行資格規範，國防部已於2023年10月17日及12月12日洽美國國防安全合作局評估放寬開立信用狀銀行資格標準，但安合局回復因涉及政策調整，且需考量不損及美方權益及各軍購國一致性作法，刻由美國國務院、財政部及外部法務單位評估中，尚無法提供確切完成日期。

審計部說，按截至2023年底止，國防部執行中的軍購案已結匯的合約終止準備金計7億9310萬餘美元，約新台幣244億餘元，較2022年底增加約新台幣126億元，經函請國防部積極協調美方加速辦理以銀行擔保信用狀取代合約終止準備金作業，以利提升國軍財務運用效能。

國防部則說，擔保信用狀取代軍購案合約終止準備金涉及對全球軍售政策調整，美方尚需嚴謹審慎評估，將由駐美軍事代表團密切掌握美國國防安全合作局評估結果，以供後續決策參據。