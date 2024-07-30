國防預算明年達6300億 國防部：軍購付款高峰期

114年度中央政府總預算即將送行政院會拍板，針對明年度國防預算若加計特別預算和特種基金，歲出可能達6300億元左右，國防部今天表示，明年恰逢軍事投資的付款高峰期，所以預算需求一定會比今年高，相關預算正在行政院正在審議中，還會有些調整。

閣揆卓榮泰昨天主持「114年度計畫及預算審核會議」，傳出國防預算額度將在4600億元上下，加計包含特別預算和特種基金，估計將達6300億元左右，增幅約5%。

國防部主計局特種基金處長莊豐光上校今天在國防部例行記者會中指出，近年國防預算在政府及全民支持下穩定成長，114年恰逢軍事投資付款的高峰期，所以預算需求一定會比113年高，目前行政院正在審議中，相關預算還會有些調整。

另一方面，審計部公布民國112年度中央政府總決算審核報告，報告中批評海軍截至去年7月底止，超過一半主戰艦艇未按照維修周期進行修護，影響裝備穩定性和兵力派遣運用。但也引發官兵私下抱怨審計部並未考量近年共艦持續壓迫威脅，海軍艦艇必須頻繁出動的現實背景，甚至有官員抱怨審計部「何不食肉麋」。

海軍司令部副參謀長施武樵少將表示，海軍尊重審計部的意見，他解釋，海軍艦艇的交修都是依計畫執行，不過從111年起因應兩岸的情勢狀況，同時針對共軍的海上行動必須配合調整任務，維修的期程也會調整。

施武樵強調，艦艇維修的等級和期程，都會依艦艇的狀況交給船廠維修，仍然可以維持艦艇運作的穩定性。