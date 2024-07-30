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C-130疏運外島遭怨軍眷優先 軍方：8成以上為民眾

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
凱米颱風打亂外島交通，軍方出動Ｃ－１３０運輸機協助疏運民眾。圖／軍聞社提供
凱米颱風打亂外島交通，軍方出動Ｃ－１３０運輸機協助疏運民眾。圖／軍聞社提供

凱米颱風侵台打亂外離島航空交通，軍方出動C-130運輸機協助疏運滯留民眾，但卻有旅客抱怨軍方優先疏運軍人、軍眷。國防部今天解釋，軍方疏運的一般民眾其實超過8成以上。另一方面有民眾希望軍方協助清理家中泥濘卻因私人土地的理由遭拒絕，軍方強調，國軍協助救災首重急難救助、儘速恢復民眾生活，以優先協助亟需救助的嚴重災戶為主。

凱米颱風日前侵襲台灣打亂外離島航空交通，軍方出動C-130運輸機協助疏運滯留澎湖、金門旅客，從25日到28日出動14架C-130共飛行33架次，疏運超過2千名旅客回到台灣，被譽為國軍史上最大一次疏運任務。不過也有滯留金門旅客質疑軍方採「軍人、軍眷優先」作法，認為既然軍方是要幫忙載運民眾，就應一視同仁，不該區分優先次序。

國防部後次室後勤管理處長陳益志少將表示，軍方因應颱風影響外離島民航機的運能，配合民航局的疏運計畫，總共疏運了2581名旅客回台，其中一般民眾就佔2333人，達8成以上。陳益志強調，軍方是秉持任務優先的精神，檢討派遣適切的兵力支援交通部的運能規劃。

另一方面，凱米颱風造成南部淹水，水退後留下滿地泥濘，但有高雄民眾抱怨希望軍方派員協助清理，卻遭軍方以不能清理私人土地為由拒絕。作計室聯合作戰處副處長李昌富上校解釋，國軍協助地方清理住宅作業，是針對地方政府評估已經超過民間支援能力、亟需救助的嚴重災戶。

李昌富指出，國軍支援救災任務，是依據中央、地方政府的需求，以急難救助、儘速恢復民眾正常生活、降低災損為首要目標，相關的作業規定並沒有改變。

凱米颱風 國軍

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