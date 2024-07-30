國防部：國軍救災規定未改變 首要目標恢復民眾生活

颱風凱米上週侵台，南部多處地區積淹水，有民眾質疑國軍進入社區大樓等私領域救災，救災政策是否改變。國防部今天強調，「救災規定從未改變」，國軍支援救災是以恢復民眾生活、降低災損為目標。

颱風凱米侵台造成南部地區多處嚴重積淹水，國軍雖然處於漢光40號實兵演習週，但立即轉換災防任務。不過外界質疑，國軍過去似乎不會進入民宅內等私領域救災，有民眾目睹官兵到社區大樓地下室協助清淤，是否救災政策有所改變。

國防部上午舉行例行記者會，後次室後勤管理處長陳益志少將強調，「國軍從事救災的規定從來沒有改變」。

陳益志說明，國軍協助地方清掃作業是依照政府評估已超過民間的救援能力，因此須救助嚴重災戶。此外，國軍支援救災任務，是依中央及地方政府需求，以救急、救難且儘速恢復民眾生活正常、降低災損為目標。

針對此次空軍協助外離島疏運數據，陳益志說明，因颱風影響外離島民航機運能，空軍配合民航局交通疏運計畫，派遣C-130H運輸機協助疏運，共疏運2581人，其中一般民眾達8成以上、共2033人。