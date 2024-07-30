國防預算可望增加 國防部：114年軍投付款高峰期

針對民國114年度國防預算編列情形，國防部主計局今天說明，近年國防預算在政府及全民支持下穩定成長，114年適逢軍事投資付款高峰期，預算需求一定比113年高，目前行政院正在審議中，預算還會調整。

行政院長卓榮泰29日主持「114年度計畫及預算審核會議」，媒體報導，114年總預算，國防預算額度將在4600億元上下，加計包含特別預算與特種基金，估計將達到新台幣6300億元左右，增幅約5%。

國防部上午舉行例行記者會，針對114年度國防預算編列情形。主計局特種基金處長莊豐光上校說明，近年國防預算在政府及全民支持下穩定成長，114年適逢軍事投資付款高峰期，所以預算需求一定會比113年高，目前行政院正在審議中，相關預算還會有些調整。

另外，審計部昨天公布112年度中央政府總決算審核報告，國防部主管預算部分，截至112年7月底止，海軍屢因兵力運用等因素調整修期，26艘主戰艦的14艘（占53.85%）未依照維修週期修護，致實際維修週期延長1至10個月，影響裝備使用穩定性及兵力派遣運用。

海軍司令部副參謀長施武樵少將在記者會進一步說明，對於審計部意見敬表尊重，而海軍艦艇交修依照計畫進行，111年起因兩岸情勢狀況及海上行動任務調整，修期也會連帶修調，而維修的等級與期程會依照艦艇狀況實施修護，但可以維持裝備的穩定性。