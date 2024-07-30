國軍今年唯一營區開放活動 8月1日空軍嘉義基地舉行

國防部今天表示，今年唯一一場營區開放活動，定8月10日在空軍嘉義基地舉行。屆時將由駐防的F-16V戰機以衝場為活動揭幕，並進行多項性能展示，同時也包括各型機展演以及愛國者三型防空飛彈車等地面裝備陳展。

國防部訓練參謀次長室聯合戰力訓練處長戴建有少將，在空軍基地營區開放規劃說明記者會中表示，考量敵情威脅及國軍推動戰區任務需要，有別於以前每年分別舉辦陸、海、空軍營區開放活動，今年起一年僅舉辦一場，雖然由陸海空軍輪流舉辦，但三軍裝備均會納入營區開放活動中。

戴建有指出，今年營區開放活動於8月10日上午9時至下午4時在空軍嘉義基地舉行，活動項目包括雷虎小組特技操演、各型主力戰機性能展示、F-16型戰機編隊衝場、三軍儀隊暨空軍軍樂隊演出、地面靜態裝備陳展、園遊會等。

當天將先由5架駐防嘉義基地的F-16V（block20）衝場為活動揭開序幕，後續科目包括F-16低空1000呎衝場及拉升解散等；相關活動包括三軍樂儀隊演出、雷虎小組、幻象2000-5戰機、F-16、IDF經國戰機及UH-60M黑鷹直升機等各型機性能展示。

地面靜態裝備區分空用裝備16項、陸用裝備11項。空用裝備分別有F-16、IDF、幻象2000、UH-60M、S-70C反潛直升機、EC-225超級美洲獅直升機、P-3C反潛機、C-130H運輸機、E-2K預警機、AT-3教練機、T-34教練機、BH-1900查核機、AJT勇鷹高教機、AH-1W超眼鏡蛇攻擊直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、銳鳶無人機等。

陸用裝備包括愛國者三型防空飛彈、20機砲、M60A3戰車、車載劍一、麻雀飛彈車、雲豹甲車、三五快砲、M110自走砲、M109自走砲、通信指管車、多功能工兵車等。

國防部表示，參訪民眾憑中華民國身分證（或其他附照片之身分證件如駕照、健保卡等），並依管制人員引導進入營區，未攜帶相關證明文件不得進場。

外（陸）籍配偶或看護，未取得中華民國身分證者，由本國籍配偶或看護對象陪同入場，並出示配偶身分證及個人居留證查驗；非上述外籍人員，因相關資料函請移民署查核須30個工作天，為利作業順遂，日前已透過空軍司令部官網及中華民國空軍臉書粉絲專頁等平台，預先公告入營申請資訊，並已於6月30日截止收件，不接受當日臨時申辦。

國防部強調，為貫徹行政中立與營區純淨，嚴禁穿著、散發、張貼選舉有關服飾、文宣、旗幟或從事造勢活動；且營區禁止攜帶、使用空拍機及遙控飛行器，以維軍機保密與飛航安全。