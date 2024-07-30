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陸船翻覆案暫落幕 學者：兩岸各自找到台階下

聯合報／ 記者王慧瑛李成蔭／新北即時報導
我方海巡署副署長謝慶欽（左）、陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉等人在今天在金門簽署協商共識，一行人步出會議室，神色輕鬆許多。記者蔡家蓁／攝影
我方海巡署副署長謝慶欽（左）、陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉等人在今天在金門簽署協商共識，一行人步出會議室，神色輕鬆許多。記者蔡家蓁／攝影

一艘陸籍「三無」漁船今年2月14日在金門海域躲避我海巡隊查緝翻覆釀2死，此案歷經166天，大陸家屬團代表昨再度踏上金門，重頭戲是今天簽署協商共識，我方將歸還2具遺體及查扣的漁船，事件可望平和收場。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳說，0214陸船事件卡住太多事，包含兩岸人員交流及觀光、金門胡姓釣客及澎湖籍漁船「大進滿88號」仍遭扣留等，如今雙邊態度軟化，也各自找到台階下，「無論這疙瘩是否真的翻頁，至少最壞情況已過去」。

張五岳說，0214陸船事件掀起風暴，一度讓兩岸之間敵意升高，彼此產生許多誤解，此事牽動兩岸敏感神經，包含雙邊觀光及人員交流，尤其對岸否認金廈海域存在禁止、限制水域，宣布大陸海警展開常態化巡查，金廈間因善意默契而存在多年的禁止、限制水域一夕之間消失無存，造成我方漁民出海作業、海巡人員執法很大壓力及困境。

「0214陸船事件卡住太多事！」張五岳認為，雙方不再死踩底線，願意各讓一步，終於讓0214陸船事件暫時落幕，胡姓釣客、大進滿漁船事件也有機會能解套，金門、馬祖與大陸觀光交流可望進一步發展，若繼續僵持，雙方都是輸家，透過簽署共識，雙方各自找到下台階，也讓2名罹難者能早日入土為安。

張五岳提到，7月24日新華社、7月25日人民日報報導大陸國家主席習近平對廈門航空的期許，盼廈航能扮演兩岸交流合作的使者，促進兩岸融合發展，顯示出大陸當局對台灣的態度，及處理兩岸關係的思考與布局。張也說，兩岸政治存在著分歧，唯有恢復與強化人民雙向交流，才是增進理解的當務之急，也是降低敵意強化善意的不二法門。

我方海巡署副署長謝慶欽（左）、陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉等人在今天在金門簽署協商共識，一行人步出會議室，神色輕鬆許多。記者蔡家蓁／攝影
我方海巡署副署長謝慶欽（左）、陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉等人在今天在金門簽署協商共識，一行人步出會議室，神色輕鬆許多。記者蔡家蓁／攝影

張五岳 海巡 金門

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