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陸船翻覆案暫落幕 學者：兩岸各自找到台階下
一艘陸籍「三無」漁船今年2月14日在金門海域躲避我海巡隊查緝翻覆釀2死，此案歷經166天，大陸家屬團代表昨再度踏上金門，重頭戲是今天簽署協商共識，我方將歸還2具遺體及查扣的漁船，事件可望平和收場。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳說，0214陸船事件卡住太多事，包含兩岸人員交流及觀光、金門胡姓釣客及澎湖籍漁船「大進滿88號」仍遭扣留等，如今雙邊態度軟化，也各自找到台階下，「無論這疙瘩是否真的翻頁，至少最壞情況已過去」。
張五岳說，0214陸船事件掀起風暴，一度讓兩岸之間敵意升高，彼此產生許多誤解，此事牽動兩岸敏感神經，包含雙邊觀光及人員交流，尤其對岸否認金廈海域存在禁止、限制水域，宣布大陸海警展開常態化巡查，金廈間因善意默契而存在多年的禁止、限制水域一夕之間消失無存，造成我方漁民出海作業、海巡人員執法很大壓力及困境。
「0214陸船事件卡住太多事！」張五岳認為，雙方不再死踩底線，願意各讓一步，終於讓0214陸船事件暫時落幕，胡姓釣客、大進滿漁船事件也有機會能解套，金門、馬祖與大陸觀光交流可望進一步發展，若繼續僵持，雙方都是輸家，透過簽署共識，雙方各自找到下台階，也讓2名罹難者能早日入土為安。
張五岳提到，7月24日新華社、7月25日人民日報報導大陸國家主席習近平對廈門航空的期許，盼廈航能扮演兩岸交流合作的使者，促進兩岸融合發展，顯示出大陸當局對台灣的態度，及處理兩岸關係的思考與布局。張也說，兩岸政治存在著分歧，唯有恢復與強化人民雙向交流，才是增進理解的當務之急，也是降低敵意強化善意的不二法門。
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