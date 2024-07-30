23中共機艦出海 4共艦進入東海、釣魚台海域

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計23架、艘次中共機艦繞台。其中7架共機跨越海峽中線在台海北部及中部空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（29）日清晨到今（30）日清晨6點為止，共計偵獲共機14架次、共艦9艘次持續在台海周邊活動，其中7架次共機跨越海峽中線在北部和中部空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨日上午到傍晚為止，有13架次共軍主、輔戰機及無人機於台海中線邊緣沿線活動，其中6架次曾跨越中線，分別接近至基隆西北方約40浬以及鵝鑾鼻西北方約160浬。

另一方面，日本防衛省昨天也公布，在昨天凌晨發現共軍旅陽III級（052DG型）飛彈驅逐艦「開封號」（舷號124）及江凱II級（054A型）護衛艦「煙台號」（舷號538）在與那國島南方約50公里往西北移動，經確認穿越與那國島與台灣之間的海域北上禁入釣魚台海域。