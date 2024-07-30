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海軍逾半主力艦 修護未按期程
審計部昨公布去年度中央政府總決算審核報告，其中對海軍提出檢討：超過一半的主戰軍艦，修護作業未依照預定期程，實際修期又往往延長，影響裝備穩定性及兵力派遣運用。
軍方官員則私下抱怨，艦艇修護未按原訂時程的關鍵，是近年共艦持續壓境威脅，艦艇必須頻頻出動，甚至尚未完全竣工，就要出海應付敵情，長期消耗導致裝備人員經常處於疲乏狀態；審計部不追究背景因素，只看「不按期程」，讓人有「何不食肉糜」之嘆。
報告指出，海軍去年度辦理艦艇計畫性修護一百廿艘次，有效維持各型艦艇機動與妥善，但修護作業管理未臻周妥。作為主戰兵力的驅逐艦、巡防艦共廿六艘，當中十四艘未依規定之周期執行修護，實際維修周期較規定維修周期延長一至十個月，導致出現主機、發電機等重要裝備達到大修時數屆限，以及非計畫性維修頻次增加，影響裝備使用穩定性及兵力派遣運用。
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