遭批海軍艦艇維修控管不當 官兵感慨「何不食肉糜」：這原因須頻頻出動

審計部今天今天公布民國112年度中央政府總決算審核報告，在國防部的部分，審計部批評海軍，截至去年7月底止，超過一半主戰艦艇未依照維修周期進行修護，影響裝備使用穩定性及兵力派遣運用。

軍方官員則私下抱怨，艦艇修護未按原訂時程的關鍵，是近年共艦持續壓境威脅，艦艇必須頻頻出動，甚至尚未完全竣工，就要出海應付敵情；長期消耗導致裝備人員經常處於疲乏狀態。不追究背景因素，只檢討「不按期程」，未免倒果為因，讓人有「何不食肉糜」之嘆。

海軍司令部回應，後續編訂艦艇年度交修計畫，將強化考量兵力運用、艦艇汰除及新艦編成等各方面影響，提高修護計畫執行期程可行性，避免交修期程在實際執行時大幅調整，並由各艦隊加強管制裝備大修時數屆限狀況，如因兵力運用無法依時交修，將以非計畫性維修方式因應，以利維持艦艇裝備妥善。

報告指出，海軍去年度辦理艦艇計畫性修護120艘次，前年度艦艇計畫交修114艘次。前年共有49艘次調整維修期程，占整體計畫交修數42.98%。26艘主作戰艦（康定級、成功級、基隆級、濟陽級）截至112年7月底止，最近一次計畫性修護，共有14艘（53.85%）未依規定之周期執行，實際維修周期較修護手冊規範之周期延長1至10個月，導致相關艦艇出現主機、發電機等重要裝備達到大修時數屆限，以及非計畫性維修頻次增加，影響裝備使用穩定性及兵力派遣運用。

記者私下探詢多位海軍各級官兵，都對此結論大表不平，認為關鍵是兵力運用吃緊，臨時狀況又多，計畫跟不上變化。例如中共突然發動大規模軍演，我方可派之艦幾乎全部出海，其中必有原本排定維修的船。一旦延後進廠，出廠日期自然順延，計畫中的下一艘船也會受影響。

官員透露，司令部回答所指「以非計畫性維修方式因應」，往往是基本修理作業完成，船就被派出海去執行任務；許多尚未完成的項目，只好利用返港時間「插空隙」補做。

官員也表示，若與美軍相較，國軍艦艇每年海上航行天數並不較高。但我方艦艇隨時要擔負戰備，臨時啟動主電機待命的非計畫性任務，頻繁度遠高於美軍。這種操作模式對艦船的損耗，比長時間海上航行更高。