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明年度國防預算有望再創新高 立委主張提升至GDP占比3%

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
明年國防預算額度，將在4600億上下，加計包含特別預算與特種基金，約增幅5%。本報資料照片
明年國防預算額度，將在4600億上下，加計包含特別預算與特種基金，約增幅5%。本報資料照片

明年度國防預算有望創下新高，民眾黨立委林憶君今天說，在國家經濟正常發展的情況下，國防預算逐年增高是很正常的事情，重點是如何把錢花在刀口上，否則編再多預算都是浪費，而為了應對中共與日俱增的威脅，台灣應該把國防預算提升到整體GDP的3%，並且增加對內採購，俾利台灣國防產業升級。

行政院長卓榮泰今天聽取明年度中央政府總預算報告案，整體歲出、歲入規模有望再創新高，歲出可望逼近3兆元，歲入可能超過2.8兆元。知情人士透露，國防預算額度將在4600億元上下，加計包含特別預算與特種基金，估計將達到6300億元左右，大約增幅5%。

林憶君透過新聞稿表示，在國家經濟正常發展的情況下，國防預算總額一年比一年高，本來就很正常的事情，重點是如何把關預算將錢花在刀口上，這是立委監督預算的責任，而如何分配人維、作維跟軍投三塊預算，更是考驗國防部的智慧。

林憶君舉例，像是以色列、波蘭等防衛壓力大的國家，國防預算都占GDP的3%以上，台灣在這方面還有相當的差距，國防預算除了總額，更要注意錢怎麼用，如果沒有把錢花在刀口上，編再多預算都是浪費。

林憶君指出，未來幾年國防部會面對幾個難題，分別是恢復一年期義務役後，產生額外至少160億元的人員維持費用，還有國防部承諾增加作戰訓練產生的作業維持費用。人員維持跟作業維持費用提升，最直接的結果就是壓縮軍事投資費用，偏偏未來國造潛艦的後續艦，可能產生高達2840億元的軍事投資預算需求。

林憶君認為，年度預算成長幅度有限，如何分配人維、作維跟軍投三塊預算，非常考驗國防部的智慧。

林憶君表示，按照目前國防部的規劃，未來國軍的人員維持跟作業維持費，將會占到較高的預算比例，其實這是一個警訊，代表整體國防體系會落入「消耗性國防」，也就是說國防部很難撥出資源，發展先進裝備或科技來應對未來的威脅。

林憶君呼籲，為了應對中共與日俱增的威脅，台灣應該把國防預算提升到整體GDP的3%，並且增加對內採購，盡量把預算留在國內，俾利台灣國防產業升級，更是促進國家經濟發展

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