5教師申請退伍遭拒…立委要求7月底前核定 國防大學：儘速完成

國防大學理工學院5位軍職教師申請退伍遭拒，民進黨立委林岱樺今天陪同家屬舉行記者會，要求國防大學必須在30日中午前核定退伍申請，並於8月16日前完成退伍程序。受邀出席的國防大學教育長李成中承諾儘速完成。

林岱樺今天在立法院舉行「捍衛退伍權，尊重軍人心」記者會。

林岱樺表示，日前接獲陳情，5位在國防大學任教的教授及副教授，於今年2月到4月申請退伍卻遭校方刁難，這5位陳情人都已依法服滿國軍所需最少年限，也就是20年，卻遭到國防大學校方刁難，陳情人在校內陳情未果，轉而向總統府、國防部陳情。

林岱樺說，直到7月，國防大學校長劉志斌才約談他們，並當面向這5位教師說，要不就留下來繼續服務，直到服役最高年限的26年，否則就回軍（回到各自軍種）退伍，不同意在校申請退伍，她質疑劉志斌，將個人意志凌駕在法律之上，未依法行政，剝奪陳情人的退伍權利、工作權。

陳情人家屬劉怡蘭說，她先生很感謝國家及國軍的栽培，但當她的先生申請退伍，卻遭批評是愧對國家，令他們感到心寒，難道他們必須尋求司法途徑才能得到保障嗎。

李成中表示，5位老師都是很優秀的老師，是軍事科技教育骨幹，也是國防大學理工學院花費大量資源及時間培養，現在因師資短缺，校方慰留是攬才，盼頂尖老師任教作育英才，沒有所謂刁難，校方現已同意5位老師申請退伍，核准後就會轉呈各軍種。

受邀出席記者會的國防部人次室人勤處長許永祥及國防部資源司人資處長成家麒都表示，5位老師符合自願退伍要件，國防大學核准後轉呈原軍種就能核發退伍令。

林岱樺當場要求國防大學明天中午就核定申請，她說，如果她不能捍衛軍人權益，就不配做國會議員。李成中表示，校方會儘速辦理，但考慮到文件資料審核的不確定性，無法確定是否明天中午前就能完成。

林岱樺立刻要求，在記者會後校方與陳情人家屬「個案輔導」，彌補校方當初未依法行政耽誤5位陳情人的退伍權及工作權。