被國防大學「慰留2次」…5軍人退伍陳情總統府 綠委出面終解套

國防大學近日有5位教授遭校方施壓不能退伍，對此，民進黨立委林岱樺29日與教授們的家屬召開記者會，要求國防大學依法准許5位老師的退伍令。對此，國防大學表示，會儘速核准退伍申請，並請教授們依原軍種辦理退伍，林岱樺要求在8月16日前處理完，避免影響退伍教授未來的工作權。

拖延退伍侵害工作權

林岱樺表示，國防大學有5位教授或副教授級上校於今年2到4月申請退伍，依照《陸海空軍軍官士官服役條例》第15條，服役只要滿最低年限（20年）就可以申請退伍，但5位老師在申請過程中遇到不少行政刁難，至今仍無法順利退伍，但其中有2位老師8月就轉到國立大學任教，若無法退伍恐影響工作權。

「國防大學如此任意妄為，恐讓民眾對國軍寒心！」林岱樺說，此案應該依法行政，但國防大學卻頻頻阻擋，此例一開恐將沒有王法，未來相關行政都只要國防大學校方自己作主即可，不只侵害申請退伍教授的工作權，也會讓民眾、國軍與國防大學的學生感到相當不安，盼國防部能儘速彌補過失、准許教授們退伍。

家屬也在現場不滿控訴，他們循既有管道向國防部、總統府與監察院陳情，但都石沉大海，回應的訊息看起來都是複製貼上，相當沒有誠意，被逼無奈最後才找立委陳情。家屬無奈表示，教授們依法都可以退伍，盼國防部儘速處理相關案件。

8月中前辦理退伍

對此，國防大學教育長李成中少將回應說，5位教授都是理工專業，而國軍相關人才需求正成長，因此校方希望能夠慰留，而其中有兩位有提出醫療證明，表示要照顧家人，另外有1位要移民、2位要到國立大學任教，卻沒有提出相關證明，但因為已經慰留2次，未來將會幫他們辦理退伍。

但林岱樺不滿指出，依法這5位老師就已經可以退伍，何需再提出證明？且國軍若有攬才需求，應該修法相關辦法或法律，不是刻意拖延程序，還讓轉任國立大學的兩人恐因尚未退伍而無法轉職。她要求國防大學儘速辦理，最終國防大學承諾會儘快送件，讓教授們在原軍種退伍，國防部則承諾會在8月16日前完成手續。

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