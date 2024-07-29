公布決算審核報告 審計部曝陸軍將成立無人機訓練中心、厚植訓練保修能量

為強化早期預警能力，陸軍向中科院採購戰術型近程無人機。不過，審計部今天在決算審核報告中指出訓練能量等問題，陸軍除說明改進方式外，也透露將成立「陸軍無人機訓練中心」，開辦基礎、接裝、進階、師資及保修班隊，厚植訓練保修能量。

審計部今天公布民國112年度中央政府總決算審核報告，國防部主管預算部分，審計部指出，陸軍為充實旅級（含）以下作戰部隊偵蒐能力，滿足早期預警、爭取反應時間，以約新台幣7億7843萬元委託國家中山科學研究院於民國111年至112年產製戰術型近程無人飛行載具50套（每套2架無人機，共100架）。

審計部表示，截至112年8月底止，陸軍已完成接裝32套，並實施操作人員先期培訓。

但審計部指出，經查陸軍辦理戰術型近程無人飛行載具的操作人員訓練規劃及使用管理情形，無人機組尚有近25%組員未取得無人機操作手資格，其中有50%為主管幹部，另有部分人員雖已取得操作資格，但複訓時數未達規定標準。

審計部指出，無人機操作班訓練重點僅為設備基礎操作，尚乏戰場偵蒐等相關實務訓練課程；另外，戰術型近程無人飛行載具經陸軍實際運用結果，偶有情資平台畫面不流暢、無人機操作反應延遲、訊號異常、炎熱天候降低實際可飛航時數等情事，相關功性能尚待精進強化，經函請國防部督促檢討改進。

審計部表示，陸軍司令部對此回應，已要求各單位操作手接受無人機專長訓練，取得無人機專業證照，並於今年度開設無人機操作手複訓班隊；同時，也在今年度增加無人機訓練班隊訓期，並新增進階運用、戰術操作等班隊，待「陸軍無人機訓練中心」成立後，將陸續開辦基礎、接裝、進階、師資及保修班隊。

陸軍並強調，已定期檢討戰術型近程無人飛行載具使用效益及精進作為，裝備運用相關問題已請中科院協助改善及維護。