影／5軍職教師申請退伍遭延宕 立委林岱樺籲保障軍中人權

近期，國防大學五名軍職教師因申請退伍遭遇阻礙，此事件引發社會的廣泛關注。根據相關報導，這些教師在提交退伍申請後，遭國防大學以不明原因刻意拖延，且未獲合理解釋，這一情況被視為對軍中人權及個人權益的嚴重侵害。立委林岱樺在接獲陳情調查後，指出這五名教師皆符合《陸海空軍軍官士官服役條例》中申請志願退伍的條件，但屢屢受到行政程序的阻礙，導致退伍時程顯著延宕。此情況不僅影響他們的職業生捱劃，更對其家庭生活造成了困擾。

這五名教師在申請退伍後，原本預期能夠順利完成手續，並進行未來的職業規劃，長時間的等待與不確定性使他們感到無奈與焦慮。甚至有傳聞稱，為了能夠順利退伍，他被迫簽下放棄退伍後至其他學校擔任教職的文件。林岱樺表示，這情況已嚴重剝奪了個人的職業選擇權，並對軍中強調人權保障的理念產生質疑。她提及，當事人家屬已透過多種管道反應情況，國防大學迄今仍以拖延及制度漏洞處理此事，這已嚴重侵害當事人依憲法享有的工作權保障。

林岱樺強調，國防大學應尊重每位軍職教師依法申請志願退伍的權利，並保障其工作權及個人相關權益，軍中人權的保障不僅是法律的要求，更是對每位軍人基本尊嚴的尊重。此次事件凸顯了軍中在行政管理上亟需改進的必要性，並要求國防部應針對軍職教師的退伍程序進行全面檢討，並制定更為明確的指導方針，以避免類似事件再次發生。保障軍中人權是維護軍隊形象與信譽的重要基石，應受到社會的重視。