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海軍26艘主戰艦逾半未依時修護 審計部：恐影響裝備穩定性

中央社／ 台北29日電
審計部今天指出，截至112年7月底止，海軍屢因兵力運用等因素而調整修期，26艘主戰艦的14艘（占53.85%）未依照維修週期修護，致實際維修週期延長1至10個月，影響裝備使用穩定性及兵力派遣運用。圖為審計部外觀。聯合報資料照。記者潘俊宏／攝影
審計部今天指出，截至112年7月底止，海軍屢因兵力運用等因素而調整修期，26艘主戰艦的14艘（占53.85%）未依照維修週期修護，致實際維修週期延長1至10個月，影響裝備使用穩定性及兵力派遣運用。圖為審計部外觀。聯合報資料照。記者潘俊宏／攝影

審計部今天指出，截至112年7月底止，海軍屢因兵力運用等因素而調整修期，26艘主戰艦的14艘（占53.85%）未依照維修週期修護，致實際維修週期延長1至10個月，影響裝備使用穩定性及兵力派遣運用。

海軍回應，後續將強化考量兵力運用、艦艇汰除及新艦編成等各方面影響，提高修護計畫執行期程可行性，避免交修期程大幅調整；若因兵力運用無法依時交修，將以非計畫性維修方式因應，以利維持裝備妥善。

審計部今天公布民國112年度中央政府總決算審核報告，國防部主管預算部分，審計部提到，海軍去年度計辦理艦艇計畫性修護120艘次，有效維持各型艦艇機動與妥善，但艦艇修護作業管理尚有未臻周妥情事，必須檢討改善。

審計部進一步說明，計畫交修的艦艇屢因兵力運用等因素而調整修期，未依修護手冊的維修週期執行修護，導致主電機等重要裝備大修時數屆限或航修工程增加等，影響裝備使用穩定性及兵力派遣運用。

審計部提到，海軍民國111年度艦艇計畫交修114艘次，其中因兵力運用或配合汰除規劃調整修期39艘次、擴大工程等因素調整修期10艘次，共49艘次，占整體計畫交修數42.98%。

審計部再統計，海軍26艘主作戰艦（康定級、成功級、基隆級、濟陽級）截至112年7月底止，最近一次計畫性修護的維修週期，共有14艘主作戰艦（占53.85%）未能依照修護手冊各艦艇維修週期執行修護作業，實際維修週期較修護手冊規範的維修週期延長1至10個月，導致相關艦艇間有主機、發電機等重要裝備大修時數屆限及非計畫性維修頻次增加情事，影響裝備使用穩定性及兵力派遣運用。

審計部指出，海軍司令部回應，後續編訂艦艇年度交修計畫，將強化考量兵力運用、艦艇汰除及新艦編成等各方面影響，提高修護計畫執行期程可行性，避免實際執行時交修期程大幅調整，並由各艦隊加強管制裝備大修時數屆限狀況，如因兵力運用無法依時交修，將以非計畫性維修方式因應，以利維持艦艇裝備妥善。

國防部 成功 海軍司令部

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