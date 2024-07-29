【重磅快評】空軍想買預警機 「不對稱作戰」爆茶壺風暴？

空軍爭取美國出售E-2D鷹眼式預警機傳聞已久，近日由熟稔兩國政軍產業界的台海安全研析中心主任梅復興證實，並披露我方可能採購數量與金額，成為媒體焦點。

隨著中共引進新款 「空警500」預警機，國軍現役E-2K（E-2C）性能不占優勢，且美方將於2027年起結束後勤支援，即使繼續服役，戰力也將持續下滑。放眼全球市場，E-2D是國軍唯一可能買到的先進預警機。並且確如支持者強調，如果錯過E-2D生產線關閉前的契機，未來又想下訂，價格勢必飆漲到我方難以忍受。國軍當初歷經艱辛，終於在1990年代建立起來的空中預警兵力，又將歸於烏有。就此而言，似乎E-2D非買不可？

然而另一角度，正因預警機是把雷達與小型指揮中心放到空中，功能強大，一旦戰爭爆發，必成敵人優先狙殺目標。如此易毀性大的高單價裝備，是否符合近年揭櫫的「不對稱」建軍原則，也大有爭議。

「不對稱建軍」一詞，早在馬政府就出現，基本是承認以中共軍力近年膨脹幅度，我方不可能勢均力敵，只能尋求「四兩撥千斤」巧門應對。最貼切的比喻，莫過前參謀總長李喜明所云，「許多機動性的致命小東西」，敵人無法消滅乾淨。近年國軍大量增購防空、攻船、反裝甲等飛彈，正是基於此一理路。

問題是，武器裝備並非到戰爭爆發後，才開始發揮作用。面對灰色地帶威脅時，所謂不對稱武器往往派不上用場。例如共軍機艦繞台、進逼我海空域，國軍不能直接發射飛彈，甚至不宜直接開啟射控雷達鎖定，等於平白暴露情資給對方，必須也派機艦應對，用原始的「卡位」方式，避免對方繼續向內闖。

甚至於近年美方批准出售，尚未返台服役的MQ-9B無人偵察機，具備超高續航力，未來將可提升我方海上監偵能量，但以其緩慢速度，開戰時同樣極難生存。E-2加入國軍近卅年，在歷次台海危機與九二一、莫拉克等天災搶救中，都扮演重要角色。絕非未遭遇真正戰爭，就沒有價值。

在戰場上殺傷敵人，「目標獲得」常是比開火本身更具挑戰性的關鍵，如果沒有「眼睛」，「拳頭」 也無用武之力。面對中共等假想敵開發超長程飛彈的威脅，美軍仍推出新一代E-2D，每艘航艦配屬量更由4架增為5架，顯然認為空中的「天眼」，仍有不可替換價值。

「不對稱」是相對概念：E-2D確實功能強大，但也所費不貲，該不該維持預警機隊，必須依據敵情威脅與手頭資源進行精算，任何決策都是利弊之間的見仁見智，最後不管買或不買，都有其道理。國內對相關政策議題的真正毛病，是將立場泛道德化，動輒以「賣台」、「買辦」之類的大帽子奉送意見不合者。

更惡劣的一種例子，是故意扭曲事實譁眾取寵，例如先前有立委拿著五角大廈安合局（DSCA）的公告，宣稱美方已同意我方E-2K機隊升格為E-2D，頓時引起擁躉大喜，儼然抗中保台大業無憂。其實該筆軍售只是普通維修合約，總價不過5000萬美元，和每架至少4億美元的E-2D，根本風馬牛不相及。每天危言聳聽「認知戰」、「錯假訊息」，卻不惜以錯假訊息誤導同胞的認知，才是真正不可取。