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學者：李登輝國防改革影響深遠 留給台灣最大遺產

中央社／ 台北28日電

學者張國城今天說，前總統李登輝的國防改革影響一直持續到今天，當時建構的國防力量，至今仍是台灣國防的主力，這是李登輝留給台灣的最大遺產之一；他說，政府對美國軍購有一定程度的獨立自主性。

國史館連續2天舉辦「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會。

台北醫學大學通識教育中心教授張國城談「李登輝的國防改革」，他說，李登輝12年執政，國防體制改革和對外軍購的積極非常明顯，李登輝任內台灣對外軍購金額一度居世界前列，而建立危機處理機制、任用文人出任國防部長、推動「精實案」等，影響一直持續到今天。

張國城認為，蔣經國時代軍購的遲滯在李登輝時代得以打破，當然一部分原因是來自於冷戰結束後，美國和歐洲軍火商擔憂訂單減少的危機感，但台灣民主化帶來的良好形象、李登輝積極態度和當時的「務實外交」，才是主要因素。

張國城說，李登輝的國防改革，不僅真正落實了解嚴、在這段時期安然度過了第3次台灣海峽危機，更對之後的政黨輪替提供了一定的安定基礎，而當時建構的國防力量，至今仍是台灣國防的主力，這是李登輝留給台灣的最大遺產之一。

另外，日本東京大學東洋文化研究所特任研究員黃偉修發表「重探李登輝政權『戒急用忍』決策過程的定位與意義」。

黃偉修說，從有關兩岸關係與大陸政策相關的新資料可以發現，蔣經國執政時期，雖然擔心兩岸交流擴大對國家安全造成影響，但蔣經國並沒有指示進行評估與規劃，也沒有人知道蔣經國的思維。而大陸在第3次台灣海峽危機之後無視台灣當局，透過「以商圍政」、「以經促政」的方式在三通等問題上對台灣施壓。

黃偉修說，當時李登輝決定推動具有彈性的戒急用忍政策，不僅有危機處理的意涵，也是蔣經國政權推動對大陸的交流以來，台灣當局第一次對投資大陸的問題進行管理的措施。

國防部 李登輝 蔣經國

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