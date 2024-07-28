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漢光實兵演習遇颱風攪局 將領：取消科目將擇期驗證

中央社／ 台北28日電

國軍漢光40號實兵演習因颱風凱米攪局取消多數科目，至於是否將在年度內擇期再次舉辦漢光，國軍將領今天表示，演習價值不在多寡，重點在於觀念上的改變才是核心中的核心，取消科目將在後續擇期驗證。

國軍漢光40號實兵演習22日至26日間舉行，今年雖無戰備道起降、國軍某裝備「首次」參演等話題，但更重視制度上的革新與訓練，並聚焦「無劇本、實戰化」演練，重點為驗證交戰規則（ROE）、去中心化指揮管制、任務式指揮、取消紅軍（假想敵）及預演、聚焦全時段驗證戰力及夜間訓練等。

但因颱風凱米攪局，國防部通令25日中午12時結束演習並立即轉換為災害防救任務，在此之前，也有多項科目取消或調整為沙盤操演或兵棋為主。

針對今年內是否再度舉辦漢光，驗證尚未實施的科目。軍方將領告訴中央社記者，此次雖然遇颱風攪局，但最重要的是觀念上的改變，讓官兵知道演習不是浪費時間、不是一場秀，也非照本宣科，因此演習的價值不在於多寡，「觀念上的改變才是核心中的核心」。

另一名國軍將領則說明，至於因颱風而取消的科目，將在後續平時的特定時機再做驗證，因為此次漢光結束後仍有許多例行訓練，「若要在年度內再硬湊一個漢光，沒有絕對必要性」，透過觀念的改變，即使不是在漢光，部隊及官兵平時也會潛移默化的去執行新觀念的訓練，明年度的漢光，勢必在今年度的基礎上執行得更好。

將領也坦言，由於此次漢光有諸多新作為，演習前他的心中也有諸多不確定性，但盼漸漸透過觀念的改變，讓不僅是官兵，也讓社會大眾認同國軍，給予國軍更高的信心，進而提升士氣。

國防部智庫、國防院學者舒孝煌接受中央社訪問時認為，作戰本來就與氣象息息相關，因此遇到颱風也可視為演練一部分。另外，此次觀念上的改變相當值得讚賞，但這些觀念與做法要有延續性，而不是隨著長官更迭又打回原點，因為中共的假想敵是美國，其進步速度很快，對台灣的挑戰也相當嚴峻。

國防院學者蘇紫雲則提到，國軍部隊遇颱風來襲轉換為救災部隊，也符合國軍所謂無劇本演練的一環，至於尚未操演的科目可待後續平時驗證，最重要變革是組織文化及作戰概念上的調整，但他也建議，若未來事前得知可能有颱風，可考慮宣布延後實施，相關空域管制等再另行協調公告。

國軍 演習 漢光

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