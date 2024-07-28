快訊

丈夫退休後外遇，不婚女兒卻不安慰！她反遭控：別用妳的犧牲來向家人情緒勒索

新北4遊客澎湖夢幻沙灘戲水 1男遭海浪捲走警消搜救中

戴資穎球后餐來了！ 速食控必收「3大奧運新品」要吃爆

李登輝改革影響重大 學者：台軍購有自主性

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「台灣以前想要買6艘柴電潛艦，但美國不給！」學者張國城28日在「虎口的難題-李登輝的抉擇」研討會中強調，李登輝的國防改革有助台灣民主化、奠定國軍基礎，而且當時軍購有增加，也沒有美國說買什麼我們就買什麼。但學者賴怡忠指出，在前總統陳水扁時期，軍人在政治上仍有重大影響力，國防改革無法竟功。

外部形象佳增加軍購

北醫大通識中心教授張國城表示，蔣經國日記公開後，外界發現蔣經國常常抱怨想要買什麼武器，美國卻一直打槍的狀況，李登輝時期雖然也有，但李時期的軍購卻有逆勢成長。他分析，除了歐美軍火商因為冷戰結束的危機感，李登輝當時在民主化的積極態度，還有推動「務實外交」，也是讓軍購可以成長的重要因素。

「現在漢光演習很多使用的武器都是李時期購買的！」張國城認為，李登輝的國防改革，降低國軍的政黨色彩、提升軍隊硬體，配合解嚴的影響，讓台灣得以安然度過第三次台海危機，也讓後續的政黨輪替提供政治安定的環境。此外，李登輝的軍購雖然主要在海空軍，但對陸軍也沒有偏廢，也有採購先進戰鬥直升機與裝甲車。

他表示，從李登輝過去的軍購文獻與現在的兩岸局勢比較，可以有很多參考或檢討之處，過去軍方認為中國已經有封鎖台海能力，希望能有大型軍艦突破封鎖，但如今中國軍力非同以往，國軍也開始轉而強調不對稱作戰。

軍隊仍影響政治

另外，過去很多人認為美國說台灣要買什麼，台灣就只能買特定武器，但在解密的文件中可發現，我方對美的軍購清單是主動提很多武器的，但很多美方仍不願鬆綁，包括柴電潛艦6艘；台灣當時購買的也是美軍的庫存，40輛M60A3坦克只要台幣106億元，因此他認為，軍購不完全與軍火商的利益有關。

不過遠景基金會執行長賴怡忠指出，李登輝的國防改革也有未盡之處，包括軍隊適應民主化的過程，例如陳水扁第一任行政院長仍選擇軍人出身的唐飛，還有過去前國防部長湯曜明等將領疑似發動的「柔性政變」，都顯示李登輝的國防改革並未完全讓軍隊完全民主化。

【更多精采內容，詳見

國防部 李登輝 軍購

延伸閱讀

李登輝倡兩國論 蕭新煌：成為賴清德互不隸屬立論基礎

李安妮：李登輝不是神 但要當成台灣人資產

81歲拜登宣布退選 年齡真的是最大問題嗎？

國防院董事會通過 李文忠出任執行長

相關新聞

李登輝改革影響重大 學者：台軍購有自主性

「台灣以前想要買6艘柴電潛艦，但美國不給！」學者張國城28日在「虎口的難題-李登輝的抉擇」研討會中強調，李登輝的國防改革有助台灣民主化、奠定國軍基礎，而且當時軍購有增加，也沒有美國說買什麼我們就買什麼

受颱風影響 共機連續四日未出海

國防部宣布，從27日晨6時至今天6時的台灣周邊共軍動態，過去24小時並未偵獲共機出海。顯示受到凱米颱風影響，台灣海峽上空...

標準飛彈史／為神盾而生的標二飛彈 為何比先進的標六更受美軍青睞

美軍將用於船艦防空的標準飛彈，裝上F/A-18超級大黃蜂戰機，成為超長程空對空飛彈，但這並非標準飛彈第一次斜槓演出。受到1960年代美國國防部的標準化理想，開發標準飛彈時，設定就為同時滿足防空與反防空2種截然相反的任務，只是當時受限於技術，效果不理想，直到半世紀後，才終於實現標準飛彈的多用途夢想。...

退輔會農場開放光電 被批破壞山林

民進黨當局在「非核家園」政策下，以農地、軍營、軍校與廢棄漁塭發展光電，引發不少爭議，現在恐怕又將擴大。退輔會十九日公告修訂「...

新聞眼／退輔會利用閒置土地 就怕黑金入侵

退輔會修訂「國軍退除役官兵輔導委員會所屬農場管理經營辦法」第三條，加入所屬農場經營綠電條款，雖口頭聲稱不含高山農場，惟民...

退輔會將農場發展綠能入法 三高山農場恐遭光電板入侵

民進黨當局在「非核家園」政策下，以農地、軍營、軍校與廢棄漁塭發展光電，引發不少爭議，現在又將擴大。退輔會日前公布「國軍退...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。