李登輝改革影響重大 學者：台軍購有自主性

「台灣以前想要買6艘柴電潛艦，但美國不給！」學者張國城28日在「虎口的難題-李登輝的抉擇」研討會中強調，李登輝的國防改革有助台灣民主化、奠定國軍基礎，而且當時軍購有增加，也沒有美國說買什麼我們就買什麼。但學者賴怡忠指出，在前總統陳水扁時期，軍人在政治上仍有重大影響力，國防改革無法竟功。

外部形象佳增加軍購

北醫大通識中心教授張國城表示，蔣經國日記公開後，外界發現蔣經國常常抱怨想要買什麼武器，美國卻一直打槍的狀況，李登輝時期雖然也有，但李時期的軍購卻有逆勢成長。他分析，除了歐美軍火商因為冷戰結束的危機感，李登輝當時在民主化的積極態度，還有推動「務實外交」，也是讓軍購可以成長的重要因素。

「現在漢光演習很多使用的武器都是李時期購買的！」張國城認為，李登輝的國防改革，降低國軍的政黨色彩、提升軍隊硬體，配合解嚴的影響，讓台灣得以安然度過第三次台海危機，也讓後續的政黨輪替提供政治安定的環境。此外，李登輝的軍購雖然主要在海空軍，但對陸軍也沒有偏廢，也有採購先進戰鬥直升機與裝甲車。

他表示，從李登輝過去的軍購文獻與現在的兩岸局勢比較，可以有很多參考或檢討之處，過去軍方認為中國已經有封鎖台海能力，希望能有大型軍艦突破封鎖，但如今中國軍力非同以往，國軍也開始轉而強調不對稱作戰。

軍隊仍影響政治

另外，過去很多人認為美國說台灣要買什麼，台灣就只能買特定武器，但在解密的文件中可發現，我方對美的軍購清單是主動提很多武器的，但很多美方仍不願鬆綁，包括柴電潛艦6艘；台灣當時購買的也是美軍的庫存，40輛M60A3坦克只要台幣106億元，因此他認為，軍購不完全與軍火商的利益有關。

不過遠景基金會執行長賴怡忠指出，李登輝的國防改革也有未盡之處，包括軍隊適應民主化的過程，例如陳水扁第一任行政院長仍選擇軍人出身的唐飛，還有過去前國防部長湯曜明等將領疑似發動的「柔性政變」，都顯示李登輝的國防改革並未完全讓軍隊完全民主化。

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