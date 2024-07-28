新聞眼／退輔會利用閒置土地 就怕黑金入侵

退輔會修訂「國軍退除役官兵輔導委員會所屬農場管理經營辦法」第三條，加入所屬農場經營綠電條款，雖口頭聲稱不含高山農場，惟民主社會信法制不信人治，辦法並無相關但書註明，條款恐仍留下讓爭議綠電入侵的巧門。

為達到政府開發綠電額度要求，國防部要求基層部隊加蓋車棚發展屋頂型太陽能，部分軍機場營地也準備外包，時有廠商投訴疑有圍標爭議，退輔會如今也將農場經營綠能入法。但依台南八十八槍刑案爭議所顯示，鉅額利益經常使光電標案成為黑金勢力介入競逐的修羅場，原本單純的職軍與退軍公營單位是否也需投身其間蒙受風險，必須高度謹慎。

退輔會所轄農場下擁有眾多未開發土地，因多屬畸零狹小或山巔水涯，過去處分開發有所困難，乏人問津，只要有人願承租，各種用途都允許，如作為開汽車旅館之用；而農場高山農地契作也非年年順利，時有「低度利用」廢耕拋荒的農地。如今綠電條款通過，無異是為退輔會農場處分或利用大批閒置土地開一扇巧門，利益堪稱龐大。

退輔會過去就已有農場大幅經營起光電事業，將各式土地甚至埤塘作為光電標案，而如今特別入法，顯有進一步開發擴大的特殊目的，必須有法可循。按退輔會新式條款，僅就農場經營之事項，加註「綠能設施相關事項」，並未有但書註明「不含高山農場」。且退輔會聲稱有地方政府土地使用管制規定把關，但部分高山地區長年遭違法開發使用，地方政府視若無睹，若有光電利益入侵，退輔會法所不及處能守多久？

退軍經營綠電收入若豐，作為嘉惠退除役軍人子弟之用固妥善，但怕是因此惹上商業競逐爭議，甚至黑金介入。立法院應對相關收入預算嚴格監督，避免讓原本單純的農場事業不慎涉弊。