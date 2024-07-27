漢光演習實戰化提升 專家建議每季演練去中心指管

國軍漢光40號實兵演習因颱風凱米影響，提前1天半落幕。軍事專家指出，此次演習的實戰化程度提升，夜間科目增加，都比以往更貼近實戰，建議旅、營級部隊在每季戰備月，應實施去中心化指揮管制演練，讓地面部隊逐漸習慣獨立作戰。

國軍漢光40號實兵演習22日起實施至26日，受颱風凱米影響，部分操演科目有所調整或取消，例如海軍艦艇提早1天出港疏泊，空軍23日花蓮基地3型主力戰機返場、熱加油等演練取消，24、25日的多項科目改為沙盤推演。國防部25日更通令三軍部隊，演習於當天中午12時結束，各級部隊立即轉換任務，協助地方政府進行災害防救。

淡江大學整合戰略與科技研究中心研究員楊太源今天告訴中央社記者，漢光40號演習「去中心化指揮管制」與「無劇本實戰化演練」等2大重點，所謂「無劇本」是指上級單位將演習綱要給演習單位，就如同題庫一樣，演習單位針對題庫進行準備，待演習時由督考單位抽題目測考。

儘管5天演習進行3天半就因颱風中止，中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，以往的漢光演習都會事先公布考題，導致部隊針對考題反覆訓練，反而對防衛作戰全貌或陣地位置，沒有太多重視；此次漢光40號的實戰化程度提升，科目設計採不縮時進行，也有許多夜間課目，要求部隊實際進入陣地，這些都比以往更貼近實戰，

揭仲表示，國防部這次沒有事前給各部隊考題，讓部隊必須在演習前，將防衛作戰的任務和戰術位置弄清楚，按照指揮參謀程序作業，在時間內找出行動方案，這就比過去有相當大的進步，可惜颱風因素未能全程演練。

針對去中心化指揮管制，揭仲提到，就他所了解，此次只演練到各作戰區的層級，旅、營級的部分因為颱風而取消，未來相關訓練應在各作戰區每季的「戰備月」實施，讓地面部隊逐漸習慣必要時能獨立作戰，畢竟國軍地面部隊向來倚重上級的指導與支援，導致部隊不習慣在通訊斷絕的情況下行動。

至於漢光實兵操演訂在7月，易受颱風影響，外界有討論可調整至其他月分。國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲受訪表示，颱風侵襲台灣是常態，未來可考量將實兵操演調整到6月，遇到颱風的機率就小很多。

揭仲認為，可改為上半年先進行漢光「實兵操演」，下半年再進行漢光的「兵棋推演」，藉此能讓7月以後開始入伍服役的應屆大專役男，在接受部隊訓練後，隔年上半年可經歷實兵演習的考驗。