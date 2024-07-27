快訊

奧運柔道／敗部復活強碰天敵 楊勇緯拚銅牌有挑戰

獨／層層漂流木包圍！高雄林園岸際海面驚見1遺體 不排除是福順輪船員

奧運柔道／楊勇緯8強賽不敵哈薩克老將 落入敗部復活賽拚銅牌

顧立雄無預告視導特指部 慰勉特戰官兵辛勞

中央社／ 台北27日電

國防部顧立雄今天以無預告方式赴桃園龍潭陸軍特戰指揮部，視導假日留值實況，實地瞭解部隊戰訓任務及災防整備情形，並電話連線預置高雄市桃源區特戰官兵，瞭解第一線風災救援整備情況，肯定官兵堅守崗位與救災辛勞。

軍聞社今天報導指出，顧立雄以無預告方式，率少數幹部赴陸軍特戰指揮部，視導假日留值實況，期望不影響部隊正常作息，減除形式化行政接待工作，瞭解部隊基層運作與官兵建言；部隊留守政戰主任向顧立雄報告近期單位戰訓任務，風災整備與災防支援等重點。

顧立雄針對特戰官兵在漢光40號演習中的任務、功能提出看法，且深入瞭解特戰分遣隊在任務誘導下，執行戰力保存及關鍵基礎設施、重要目標防護與反空機降等演練狀況。

報導指出，顧立雄一行前往戰技館，視導營區待命及應變部隊兵棋作業過程，瞭解官兵演訓任務後的補休假情形，同時與因應凱米颱風，率特戰小組預置於高雄市桃源區的帶隊幹部進行電話通聯。

顧立雄對於官兵在道路中斷、通聯困難狀況下，落實任務式指揮、分散指管理念，配合中央及地方救災應變指導執行各項任務表達肯定。

凱米颱風 國防部 顧立雄

延伸閱讀

中職／起亞虎啦啦隊來台應援 三軍儀隊開場表演

中職／正港國防部長來了 顧立雄、張育成27日大巨蛋合體開球

國軍光電板用陸製零件 黃國昌爆：聯合再生查吹哨者

圖輯／解嚴37年 三軍儀隊今正式撤守中正紀念堂堂體

相關新聞

退輔會將農場發展綠能入法 三高山農場恐遭光電板入侵

民進黨當局在「非核家園」政策下，以農地、軍營、軍校與廢棄漁塭發展光電，引發不少爭議，現在又將擴大。退輔會日前公布「國軍退...

颱風過後共艦再出海 國軍偵獲4艘次共艦台海活動

凱米颱風警報剛過，國防部表示，從昨天到今天共偵獲4艘次中共軍艦，在台海周邊活動。國防部重申，國軍運用任務艦及岸置飛彈系統...

凱米侵襲台海兩岸 國防部：未偵獲中共機艦活動

凱米颱風侵襲台灣，並且登陸中國大陸福建地區，國防部表示，從昨（25）日清晨到今（26）日清晨，沒有偵獲中共軍機或艦艇在台...

整理包／兵役延長實施細節一次看！月薪漲至26k 部隊訓練44周計畫曝光

蔡英文總統27日一早召開國安高層會議，確定拍板義務役延長為一年，相關方案也出爐。民國94年次出生的役男，未來將改回服役一年，月薪也從目前的6510元提高到26307元，113年1月1日開始實施。聯合新聞網整理出兵役改革的幾個重點帶你一文了解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。