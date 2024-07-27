顧立雄無預告視導特指部 慰勉特戰官兵辛勞
國防部長顧立雄今天以無預告方式赴桃園龍潭陸軍特戰指揮部，視導假日留值實況，實地瞭解部隊戰訓任務及災防整備情形，並電話連線預置高雄市桃源區特戰官兵，瞭解第一線風災救援整備情況，肯定官兵堅守崗位與救災辛勞。
軍聞社今天報導指出，顧立雄以無預告方式，率少數幹部赴陸軍特戰指揮部，視導假日留值實況，期望不影響部隊正常作息，減除形式化行政接待工作，瞭解部隊基層運作與官兵建言；部隊留守政戰主任向顧立雄報告近期單位戰訓任務，風災整備與災防支援等重點。
顧立雄針對特戰官兵在漢光40號演習中的任務、功能提出看法，且深入瞭解特戰分遣隊在任務誘導下，執行戰力保存及關鍵基礎設施、重要目標防護與反空機降等演練狀況。
報導指出，顧立雄一行前往戰技館，視導營區待命及應變部隊兵棋作業過程，瞭解官兵演訓任務後的補休假情形，同時與因應凱米颱風，率特戰小組預置於高雄市桃源區的帶隊幹部進行電話通聯。
顧立雄對於官兵在道路中斷、通聯困難狀況下，落實任務式指揮、分散指管理念，配合中央及地方救災應變指導執行各項任務表達肯定。
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