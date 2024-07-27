退輔會將農場發展綠能入法 三高山農場恐遭光電板入侵

民進黨當局在「非核家園」政策下，以農地、軍營、軍校與廢棄漁塭發展光電，引發不少爭議，現在又將擴大。退輔會日前公布「國軍退除役官兵輔導委員會所屬農場管理經營辦法」第3條修正，退輔會全國經營五大農場機構，經營事項正式新增太陽能及生質能相關事項，以配合國家能源政策。

據了解，自政府提出綠能政策後，退輔會彰化農場、高雄農場2018年起即以所轄土地、埤塘配合招標簽約設置太陽光電設施，發展屋頂型、地面型、水面型等多種太陽光電。但這是平地設施，農場經營能入法後，環境清幽秀麗的高山農場包括福壽山、武陵、清境農場，若也配合在山間設置太陽能光電板，恐有破壞景觀疑慮。

退輔會本月19日發布修正「國軍退除役官兵輔導委員會所屬農場管理經營辦法」第3條，將所轄農場經營事項，新增「太陽能及生質能相關事項」。

退輔會在修法說明中表示，為達成淨零轉型目標，確保國家永續發展，我國訂於中華民國139年達到溫室氣體淨零排放，推動綠能科技是能源轉型必要措施，為國家政策方向。參酌國家發展委員會推動公有房舍辦理屋頂型太陽光電的設置實益，除可節省農場老舊設施的修繕經費，亦可增加閒置土地活化的機會。而所屬農場經管的不可利用土地，扣除現況已開闢為公共設施，其餘不利農業經營土地尚可評估以設置綠能設施等方式增加收益，以挹注安置基金，作為輔導退除役官兵就學就業的經費來源。因此修法新增第三款「綠能設施」為農場經營事項。

退輔會同時指出，現行農業剩餘資材大多就地翻耕掩埋或焚燒掩埋，造成資源浪費。配合政府推動循環經濟、永續發展目標與溫室氣體減排政策，已將生質能納為農業淨零碳排的可行方式，因此增訂「資源循環再利用」為農場經營事項。而退輔會農場經營觀光遊憩場域，除提供休閒設施外，另提供住宿、餐飲及零售等複合式服務，以滿足旅客需求，因此於第二款增訂「住宿餐飲」與「零售服務」為農場經營事項。