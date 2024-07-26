顧立雄前往屏東視導 慰勉救災官兵辛勞

颱風凱米挾帶豪雨，造成南部地區災情嚴重，國軍官兵第一時間投入防救災工作，國防部長顧立雄今天南下屏東地區，視導駐軍救災進度，慰勉官兵辛勞，肯定他們的努力與付出，早日讓民眾恢復正常生活。

國軍第四作戰區今天指出，持續派遣兵力及各式救災機具，深入高雄、屏東等地進行災後復原任務，並與鄉鎮公所清潔隊、居民共同執行排水、道路清淤及路樹倒塌清理等作業，展現「軍民一心、守護家園」精神。

國防部表示，顧立雄今天上午先後前往屏東縣佳冬鄉、林邊鄉、東港鎮等地，在不影響部隊救災工作情況下，現地簡要聽取救災任務概況，對於官兵不辭辛勞，投入復原家園的愛民助民表現，予以肯定與嘉許。

視導期間，顧立雄一一慰勉在場官兵，感謝他們積極協助地方政府與居民恢復正常生活，期勉幹部在安全第一的原則下執行任務，並且要妥善照顧官兵，給予必要支援，使任務得以遂行。

第四作戰區表示，針對各縣市主要幹道及嚴重積水地區，持續調派抽水機等機具，救災兵力與鄉鎮公所清潔隊人員共同協助下，執行道路清淤、倒塌樹木分解、低窪地區排水及廢棄物清理等工作，儘快恢復道路暢通，協力各縣市恢復市容，讓民眾盡快回到正常的生活。