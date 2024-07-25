顧立雄：部隊執行救災首重官兵安全 應先風險評估
凱米颱風侵襲，國防部長顧立雄今天主持國防部災防管制會議時指出，風雨過後各地方政府可能申請救災兵力、協助復原工作，各部隊執行救災任務前，應先對支援地區實施偵察，並確認天候及地區交通狀況。
顧立雄在會中聽取狀況回報與人力、機具整備情況，他指示持續掌握颱風路徑，除於營內安全處所沙盤推演及指揮參謀作業訓練，並同步完成災害防救編組及整備，待命應援。
顧立雄指出，颱風帶來劇烈降雨，暴風圈仍籠罩全台，各地風雨增強，加上適逢大潮，各單位應持續加強營區、低窪地區排水疏通，防範淹水等災害。他並表示，風雨過後各地方政府可能申請救災兵力、協助復原，各作戰區及後備指揮部接獲兵力申請，應依相關規定辦理，並回報國防部應變中心管制。
顧立雄強調，各部隊執行救災任務前，應先對支援地區實施偵察，並確認天候及地區交通狀況，審慎評估危安風險，落實風險管控。執行各項救援工作時，首重官兵安全，須完成勤前教育、任務提示及下達安全規定，隨時掌握人員心緒狀況，並妥善調整勤務負荷，確保救災工作順遂。
他也強調，救災過程中，單位應保持紀實並適時提供官兵協助救災畫面，讓民眾瞭解國軍時刻與民眾同在，共同守護家園安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言