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因應颱風災情…國防部宣布結束漢光演習 部隊轉換任務待命救災
凱米颱風籠罩全台，國防部宣布，因應凱米颱風災情，已經通令三軍部隊，於中午12點結束漢光40號演習實兵演練。各級部隊立即轉換任務，協助地方政府遂行災害防救工作。
漢光40號演習從22日起展開，原定進行5天4夜實兵演習，不過遇上凱米颱風直撲台灣而來，從23日起就已陸續取消、調整科目。昨天澎湖、馬祖完成實彈射擊後，國防部宣布後續實兵演練改以沙盤和兵棋推演為主。
參謀總長梅家樹並且指示，授權各作戰區指揮官，假如單一縣市發生一般災害，採演習及災害救援任務併行方式執行；假如災害地區超過2個縣市，已造成人員傷亡或立即威脅，部隊須全力投入救災時，作戰區即終止演習，立即轉換協助地方災害救援任務。另外假如本、外島發生重大災害，危害程度超過2個作戰區時，統裁部將宣布演習終止或暫停，國軍全面投入災害救援。
如今凱米颱風襲台超過24小時，國防部正式宣布結束漢光演習，轉換為救災任務。這是漢光演習連續第二年因颱風而打亂計畫，去年7月漢光39號演習受到杜蘇芮颱風影響，同樣中途取消豐年機場戰機試降等科目。
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