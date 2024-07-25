因應颱風災情…國防部宣布結束漢光演習 部隊轉換任務待命救災

中國大陸新型無人機MD-22（鳴鏑-22）相關參數披露，可望改變空戰規則。它的穿透力來自速度，機身採用先進複合材料，且多型彈艙模組化設計可提升作戰靈活性。但鳴鏑-22的7馬赫能否躲得過防空飛彈的攔載？ 這篇文章告訴你，各軍事專家如何評估鳴鏑-22，也說明為何它可與其他作戰單位協同配合，成為體系化作戰的一環。...

2024-07-25 07:30