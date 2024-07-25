美官員：自作戰概念及軍事部署著手強化台嚇阻力

美國國防部印太事務助理部長瑞特納今天在智庫回應提問時表示，強化台灣嚇阻力方面，美國從作戰概念及軍事部署著手，台灣也強化軍事及整個社會的韌性，在各方面上，發展走勢都非常強勁。

瑞特納（Ely Ratner）及美國國務院主管東亞事務的亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）等官員上午出席華府智庫「美國企業研究所」（AEI）座談，並接受提問。

他回應美台合作提升台灣防衛實力的提問時指出，相關嚇阻力強大，「我們每天都努力維持這種狀態」。此外，一如美國國防部長奧斯汀（LloydAustin）多次提到，台灣遭到入侵的情形，既不是迫在眉睫，也並非無法避免。

維持嚇阻力方面，瑞特納指出，美國國防部透過強化能力，開發創新作戰概念，以因應西太平洋地區面臨的作戰挑戰，這方面已取得相當大的進展。

「我們正使在西太平洋的部隊部署變得更加分散、更加機動、更有韌性及更具殺傷力，這些都將有助於嚇阻。」

瑞特納說，台海和平與穩定與全球相關，「我們每天都在私下和公開的外交活動看到這一點的體現」，越來越多的國家一一表達維護台海穩定的重要性。這是在提升嚇阻力上非常重要的一環。

他表示，台灣在增強嚇阻力上絕對可以發揮作用，包括強化自身在軍事及整個社會層面的韌性。

瑞特納說，相關發展使他受到鼓舞，因為台灣的努力涉及到台灣軍隊確保自己有合適的計畫、能力及演習來強化嚇阻力，維持和平穩定。「我認為在各方面上，發展走勢都非常強勁。」

他也重申美國對台的一貫基調，強調持續支持現狀，反對單方面改變現狀。

瑞特納不時出席智庫闡述國防政策，他於2015年至2017年擔任時任副總統拜登（Joe Biden）的副國家安全顧問，2011年至2012年則在國務院中國與蒙古事務辦公室任職。拜登擔任參議員時，他是幕僚之一，也曾是參議院外交委員會的專業工作人員。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前表示，將在寮國舉行的東協部長級會議時會晤中國外交部長王毅。康達今天提到，布林肯屆時可能向王毅提出，美國對中國加大對台灣施壓及脅迫的措施感到憂心。