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漢光演習改沙盤兵棋推演 國軍待命救災

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
澎湖地區昨未受颱風影響，仍依原定計畫實彈射擊操演。M60A3戰車以強大火力實施反擊作戰。圖／澎防部提供
澎湖地區昨未受颱風影響，仍依原定計畫實彈射擊操演。M60A3戰車以強大火力實施反擊作戰。圖／澎防部提供

凱米颱風來襲，國防部昨宣布，原定今天將舉行的南部地區「萬安四七號」演習取消，漢光演習後續也會改以沙盤和兵棋推演為主，實兵單位加緊完成編組災防兵力和整備機具，進駐各級地方政府，以隨時待命投入救災。

凱米颱風打亂原定五天四夜的漢光演習規畫，從前天開始本島各項演習科目陸續調整或取消。

昨天清晨，尚未受到風雨影響的澎湖與馬祖地區則仍依原定計畫進行實彈射擊操演。

澎湖第一作戰區根據想定執行聯合反登陸作戰，澎防部地面部隊以刺針及標槍飛彈實施短程防空接戰及精準射擊，各式火砲則掩護戰、甲車執行灘岸戰鬥及反擊作戰。

同時，馬防部南竿混砲連則操演航道封鎖實彈射擊，官兵操作一五五公厘加農砲，對目標區敵船團進行射擊。

國防部在外島地區完成實彈操演後隨即宣布，漢光後續實兵演練改以沙盤和兵棋推演為主。

國防部表示，各作戰區參演部隊已經從廿三日起視天候狀況返回駐地，並且完成災防預置兵力編組和機具整備，隨時待命投入救災。

國防部長顧立雄昨天主持災防整備會議，指示各作戰區持續掌握颱風動態及雨量變化，主動關心潛勢區域，並且加強疏通營區內排水系統等防颱措施，完成災防整備。

參謀總長梅家樹也授權各作戰區指揮官，隨時視地區災情終止演習，立即轉換協助地方災害救援。

凱米颱風 國防部 漢光演習

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