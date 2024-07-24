不畏颱風凱米 連江縣今照常實施萬安47號演習

雖颱風凱米逼近馬祖，連江縣萬安47號演習今天仍照常實施，演練全島防情傳遞、警報發放、交通管制、防空避難及戰時災民收容救濟站等。

連江縣政府民政處新聞資料指出，連江縣今天雖因颱風凱米影響而停班停課，但113年軍民聯合防空「萬安47號」演習並未取消，並於下午1時30分起實施。參與人數為66人，並動員4類22輛車輛。

演習情境模擬馬祖遭受敵軍飛機襲擊，由馬祖防衛指揮部作戰管制中心發布空襲狀況，指示軍、警、防情（防空情報）單位發放緊急情報，並於全島實施防空疏散避難演練。警報響起後，全島進行交通管制，人車疏散避難。

避難演練科目則包括馬祖高中避難場所介紹；南竿鄉公所率民眾避難姿勢演練；衛生局、消防局與縣立醫院進行急救站災害救援與傷患救護之作為與效能驗證演練。原定港務大樓遭受砲彈攻擊搶救演練，則因颱風影響取消。

警報解除後，連江縣長王忠銘與馬祖防衛指揮部副指揮官馬吉瑞等人前往南竿室內體育館，視察民政處戰時災民收容救濟站開設演練。救濟站更模擬民眾未攜帶手機，或因無法與家人聯絡導致焦慮等狀況，由相關人員進行演練。

王忠銘總結時指出，在各界努力下完成萬安演習任務，不論戰時或颱風，當民眾有需要撤離時，就需開設收容救濟站。此次在風雨中演習，驗證連江縣對防災與備戰之信心及決心，尤其任何災難或攻擊，不會因為颱風就不發生，事關人民身家安全事宜，便不能鬆懈。

馬吉瑞則說，馬祖萬安演習結合軍民力量，正是國家安全與全民國防最高境界，他因軍旅生涯走遍全台，但在這次演習中，深刻感受到馬祖民眾均保有危機意識，有充分的敵情概念及應變能力，並展現出同島一命、軍民一家的精神。