強颱凱米來襲 台南高雄屏東25日萬安演習取消

漢光40號演習本周進入實兵階段，國防部也邀請媒體參觀花蓮基地的緊急跑道修補與大量傷患處置，與澎湖的聯合反登陸操演。其中這些媒體邀訪的項目，國防部也同時會以網路直播方式播送。從原本的無劇本，後改稱不劇透，至總統視導項目中的操演過程，本集邀請中華戰略前瞻研究協會研究員揭仲來聊聊，這屆漢光從宣布到實兵階段的開展，我們能看出國軍改變了什麼？又沒改變什麼？

2024-07-24 12:56