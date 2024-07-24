強颱凱米來襲 台南高雄屏東25日萬安演習取消
國防部今天表示，因應颱風凱米襲台，南部地區台南市、高雄市、屏東縣原訂明天舉行的「萬安47號演習」取消，原預劃警報傳遞與發放（含手機告警訊息發布）等演練，均不予實施，以利災防整備。
氣象署傍晚持續發布豪雨特報，颱風凱米及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣山區有局部大豪雨或超大豪雨。
萬安47號演習配合漢光40號實兵演習，22日到25日採分區方式，依照中部、北部、東部及外（離）島、南部地區的順序實施演練。
國防部今天傍晚發布新聞稿指出，因應陸上警報警戒區域，南部地區台南市、高雄市、屏東縣原訂明天舉行的「萬安47號演習」取消，原預劃警報傳遞與發放（含手機告警訊息發布）等演練，均不予實施，以利災防整備。
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