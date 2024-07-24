快訊

不斷更新／台南、澎湖等16縣市25日停班停課 剩這6縣市未宣布

再放一天颱風假？侯友宜：已達停班課標準 北北基桃將一起宣布

事故瞬間曝光！強風吹倒鐵皮撞翻女兒牆 砸扁轎車母子1命危1昏迷

強颱凱米來襲 台南高雄屏東25日萬安演習取消

中央社／ 台北24日電
因應颱風凱米襲台，南部地區台南市、高雄市、屏東縣原訂明天舉行的「萬安47號演習」取消，圖為以往舉辦萬安演習場面。本資料照片
因應颱風凱米襲台，南部地區台南市、高雄市、屏東縣原訂明天舉行的「萬安47號演習」取消，圖為以往舉辦萬安演習場面。本資料照片

國防部今天表示，因應颱風凱米襲台，南部地區台南市、高雄市屏東縣原訂明天舉行的「萬安47號演習」取消，原預劃警報傳遞與發放（含手機告警訊息發布）等演練，均不予實施，以利災防整備。

氣象署傍晚持續發布豪雨特報，颱風凱米及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣山區有局部大豪雨或超大豪雨。

萬安47號演習配合漢光40號實兵演習，22日到25日採分區方式，依照中部、北部、東部及外（離）島、南部地區的順序實施演練。

國防部今天傍晚發布新聞稿指出，因應陸上警報警戒區域，南部地區台南市、高雄市、屏東縣原訂明天舉行的「萬安47號演習」取消，原預劃警報傳遞與發放（含手機告警訊息發布）等演練，均不予實施，以利災防整備。

台南 屏東縣 萬安演習 高雄市

延伸閱讀

影／凱米颱風影響大 高雄市區風強雨驟民眾撐傘開花

凱米颱風登陸前夜…房內泰女翻雲覆雨 警破獲一條龍性交易站

鄱陽湖水位仍高 凱米颱風登陸福建後恐侵襲江西

強颱凱米花蓮外海打轉中！即刻起影響最顯著 氣象署：最快今晚登陸

相關新聞

重大軍購遭延遲交付 國防部正式致函美方要求依約處置

針對我多項對美重大軍購包括岸置魚叉飛彈系統交運不斷遭到美方延遲，國防部表示，我方將正式致函美方權責單位，針對我方認定損害...

軍方此案公然說謊 立委引以作為國會改革之必要

國會改革五法要求官員赴立法院備詢不得說謊，行政院卻提出覆議。國民黨立委徐巧芯向行政院提出書面質詢表示，總統府的憲兵211...

強颱凱米來襲 台南高雄屏東25日萬安演習取消

國防部今天表示，因應颱風凱米襲台，南部地區台南市、高雄市、屏東縣原訂明天舉行的「萬安47號演習」取消，原預劃警報傳遞與發...

影／不畏凱米強颱逼近！馬防部實彈射擊 155公厘加農砲開轟

漢光40號演習今天(24日)進入第3天，不畏颱風凱米逼近影響，陸軍馬祖防衛指揮部上午進行火炮實彈射擊。凌晨時分參演官兵進...

部隊鍋 EP177｜漢光開直播從無劇本到不劇透 在實兵這周能看出什麼端倪？

漢光40號演習本周進入實兵階段，國防部也邀請媒體參觀花蓮基地的緊急跑道修補與大量傷患處置，與澎湖的聯合反登陸操演。其中這些媒體邀訪的項目，國防部也同時會以網路直播方式播送。從原本的無劇本，後改稱不劇透，至總統視導項目中的操演過程，本集邀請中華戰略前瞻研究協會研究員揭仲來聊聊，這屆漢光從宣布到實兵階段的開展，我們能看出國軍改變了什麼？又沒改變什麼？

漢光提前收兵！國軍編組救災兵力機具 待命支援救災

凱米颱風來勢洶洶，國防部宣布，漢光演習後續改以沙盤和兵棋推演為主，實兵單位則加緊完成編組災防兵力和整備機具，主動聯繫地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。