靠美不如靠己 學者：國防預算有增加空間

台北論壇基金會董事長蘇起近日針對「台灣應向美國付保護費」，還有拜登退選等事件，批評民進黨政府，一方面告訴老百姓「美國一定會來救我們」，但我國國防預算仍不足，也未替國軍補充彈藥。對此，國安院學者蘇紫雲雖表示，台灣一直有增加國防預算，但也認為政府確實還要增加國防預算至3%。

未準備因應美國變局

蘇起就近日美國大選局勢分析指出，台灣當局現在全部押寶在美國身上，還告訴老百姓「美國一定會來救我們，大陸一定不會打過來，所以大家都放心」；但另一方面，民進黨內部也不做戰爭準備，像是國防預算不足、彈藥不補充、徵兵也不要了，台灣基本上就是很安穩平靜的在過日子。

「美國大選變局的關鍵人物是川普！」蘇起指出，假設川普未來當選，恐會將大法官都換成共和黨人，司法權一握，根本百毒不侵；若川普選輸，美國恐會陷入大亂，因為現在共和黨支持者只要川普一句話，就會紛紛動員而陷入大亂。他批評，不論未來美國是大亂還是小亂，台灣沒有任何實質及心理上的準備。

溝通增加國防預算

國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲受訪時則說，台灣不會只依賴他國，過去幾年平均都有增加12%國防預算，台灣無論何時，都應該抱持避免依賴他國的想法，進而強化自我防衛能力，北約近年來也宣示要強化防衛能力，台灣不會是搭便車的民主夥伴。

「無論誰當選，國會都會扮演重要挺台角色！」蘇紫雲強調，無論在拜登或川普時期，都有透過《國防授權法》與《台灣保障法》等法律表達對台灣民主的支持與軍援，且《臺灣關係法》有規定，若台灣遭受中國經濟封鎖或嚴重威脅，美國政要採取行動。而像韓國與印度等印太盟友，若是台海貿易航道遭到解放軍封鎖，也都不會坐視不管。

不過近來川普前國安顧問歐布萊恩希望台灣的國防預算能增加到GDP的5%，對此，蘇紫雲認為，台灣的國防預算若不含特別預算僅1.7%，確實還有增加的空間，但比較適合的範圍是3%左右，且其實國防預算也會經濟上的乘數效應，約1.8倍，因此他也呼籲政府要與社會、國會積極溝通，增加國防預算以強化防衛與發展經濟。

無論是親美或是疑美論者，不約而同都希望新政府能在國防上、政治上有更多準備、做更多事，以面對中共威脅。

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