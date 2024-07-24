重大軍購遭延遲交付 國防部正式致函美方要求依約處置

針對我多項對美重大軍購包括岸置魚叉飛彈系統交運不斷遭到美方延遲，國防部表示，我方將正式致函美方權責單位，針對我方認定損害權益的項目，向美政府提出由美政府依據與美廠方議定的契約進行相關處置，爭取維護我方權益。

國民黨立委羅智強向行政院提出書面質詢表示，國防部長顧立雄上任後即宣示，海軍濱海作戰指揮部115年成立，擬擔負24浬內防務，除武器裝備包括雄二、雄三反艦飛彈，對美新採購的岸置魚叉反艦飛彈更是扮演十分吃重的角色，各個岸置魚叉飛彈陣地工程均已規劃設計，113年起陸續開工。軍方規劃在雲林、高雄、屏東等地新建6處魚叉飛彈部隊營區。

但立委質疑，國防部宣稱向美採購包括400枚飛彈在內的100套岸置型魚叉（Harpoon）飛彈系統，其中的32套系統、128枚岸置魚叉飛彈原預計2026年交付，但按美公開資料，我方2020年簽署以23億7000萬美元採購100套、400枚魚叉反艦飛彈與相關裝備的合約，美國防部於2023年才下了生產相同數量飛彈的訂單，預定將於2029年3月才能完成這項計畫。此案是否因烏俄戰爭而再次延後交付時間？

立委同時表示，另包含「海馬斯」多管火箭系統、F-16戰機、愛國者攔截系統均為當前烏克蘭對抗俄羅斯的重要裝備，美方表達會優先提供烏克蘭與北約盟友，縱然美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)表達向台灣與以色列之交付順序並不受影響，但烏克蘭當前所需數量巨大，國防部是否評估對台交付是否受到影響？

國防部在書面中低調回應說，國防部及美國防部與國務院所組成的專責小組（TIGER Team）密切協調合作，管控整體進度，目前案內所提武器裝備，岸置魚叉飛彈、海馬斯多管火箭系統、愛國者攔截系統等已要求美方依我方規劃如期交裝。另F-16V新式戰機前因飛機與選用裝備間軟體整合及開發瓶頸，於裝備選定與軟體開發突破後，現已步入產線運作正軌，可望於最終年度前完成交機。

羅智強也質疑，考量諸多要件導致美遲未交付我採購的武器裝備，國防部與供應商之間是否有簽訂相關的賠償協議？若有，這些協議是否已經啟動，協商進展如何？如果沒有，國防部將採取何種措施來追討相關的賠償，保障國家利益？

國防部回應表示，軍購案發價書是我國與美政府間委託契約，由美政府與國防廠商議約完後提供我方所要求的武器裝備。美方若廠商延遲交貨損害我方權益，非不可抗力因素且符合美政府與廠商相關協議，將會由美政府向廠商提出計罰等相關處分。我方則透由安全合作對話（SCT）、PMR會議、駐廠連絡官等現有機制，以正式致函美方權責單位，針對我方認定損害權益之項目，向美政府提出依據與美廠方議定之契約進行相關處置，爭取維護我方權益。