漢光40號演習 馬防部火砲實彈射擊

漢光40號演習今天進入第3天，不畏颱風凱米逼近影響，陸軍馬祖防衛指揮部上午進行火炮實彈射擊，藉實戰化訓練，提升整體防衛作戰韌性。

陸軍馬祖防衛指揮部發布新聞稿指出，為驗證防衛作戰構想，馬防部今天以真實戰場想定，發布演習狀況，藉「實景、實兵、實彈」方式，統合兵、火力實施聯合實彈射擊。

馬防部指出，凌晨時分參演官兵進入各陣地備戰，依序進行裝備檢查、彈藥整補等射擊前準備，並依防衛部指揮所命令，運用M2式155公厘加農砲、105榴砲及120迫砲等各式火砲，於各據點、陣地對海、空域執行對空防護射擊、制壓作戰、灘岸火殲及防護射擊等課目。

有觀光客清晨聽到砲聲，在馬祖觀光相關群組詢問聲響為何，但多位馬祖民眾均表示，馬祖就是戰地，砲聲或演習早就是生活一部分，且清晨實施火砲射擊，是相對不影響民眾生活或漁船出海，不須大驚小怪。

馬防部強調，透過實戰化訓練，使官兵熟稔射擊程序及自身所負任務，同時檢視火協機構指揮管制，以強化砲兵與打擊部隊協同作戰效能。