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颱風凱米將登陸花東 二戰區361項機具待命救援

中央社／ 台北24日電

颱風凱米預估今天深夜登陸宜蘭、花蓮，負責花東防務及救災的第二作戰區指出，已檢整災防機具及各式裝備計20類、361項，並派遣情蒐官、聯絡官44員、預置兵力110員進駐各鄉鎮市災害應變中心。

颱風凱米襲台，氣象署表示，目前暴風圈已經進入台灣陸地，各地要嚴加防範，估計凱米今天深夜將會在宜蘭或花蓮附近登陸，也是影響最為劇烈的時間點。

國軍第二作戰區上午發布新聞稿表示，因應颱風暴風圈逼近台灣，預估將對花東地區造成強降雨，已要求所屬各單位完成災防兵力編組及裝備物資檢整，待命救援。

第二作戰區指出，目前檢整災防機具及各式裝備計20類、361項，並派遣情蒐官、聯絡官44員、預置兵力110員，分別至各鄉鎮市災害應變中心進駐，協助掌握災情及撤離鄉民。

第二作戰區強調，面對颱風侵襲威脅，國軍永遠是民眾最堅強的後盾，後續將配合地方政府需求，第一時間投入救災工作，協力執行各項災防任務，以確保民眾生命財產安全。

國軍現在設有5大作戰區，第一作戰區為陸軍澎湖防衛指揮部，第二作戰區為陸軍花東防衛指揮部，第三作戰區為鎮守北台灣的陸軍六軍團，第四作戰區為衛戍南台灣的陸軍八軍團，以及第五作戰區為駐紮中台灣的陸軍十軍團；除了五大作戰區，金門、馬祖也有防衛指揮部編制。

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