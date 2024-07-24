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國防部：後續漢光實兵演練以沙盤為主 隨時投入救災

中央社／ 台北24日電

颱風凱米於國軍漢光40號實兵演習期間來襲，國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將今天召開災防整備會議，後續實兵演練將以沙盤演練與兵棋為主，並完成災防預置兵力編組及機具整備，隨時待命投入救災任務。

軍事新聞通訊社報導，因應颱風凱米來襲，國防部配合中央災害應變中心完成一級開設，部長顧立雄主持災防整備會議，指示各作戰區持續掌握颱風動態及雨量變化，強化營區防颱措施及完成災防整備工作，主動與地方政府保持聯繫，適時支援救災工作，確保民眾生命財產安全。

顧立雄提到，颱風今明兩日影響台灣最劇，各單位應掌握時雨量變化、大雨特報及土石流警戒發布，主動關心潛勢區域，調整兵力於安全地點；同時加強營區內排水系統疏通防颱措施，完成預置兵力編組、車輛機具整備。執行救災時，應首重官兵自身安全，妥慎規劃食宿等事宜。

針對漢光40號實兵演練，參謀總長梅家樹上將指出，授權各作戰區指揮官，若單一縣市發生一般災害，採演習及災害救援任務併行方式執行；若災害地區超過2個（含）縣市，已造成人員傷亡或立即威脅，部隊須全力投入救災時，作戰區即終止演習，立即轉換協助地方災害救援任務。

梅家樹進一步說明，若本、外島發生重大災害，危害程度超過2個（含）作戰區時，統裁部將宣布演習終止或暫停，國軍全面投入災害緊急救援任務。

國防部提到，因應颱風威脅，國軍各作戰區昨日起即視地區天候情形，以輔助狀況誘導各參演部隊返回駐地。後續漢光演習實兵演練，將以沙盤演練與兵棋為主，並完成災防預置兵力編組及機具整備，隨時待命投入救災任務。

國軍現在設有5大作戰區，第一作戰區為陸軍澎湖防衛指揮部，第二作戰區為陸軍花東防衛指揮部，第三作戰區為鎮守北台灣的陸軍六軍團，第四作戰區為衛戍南台灣的陸軍八軍團，以及第五作戰區為駐紮中台灣的陸軍十軍團；除了五大作戰區，金門、馬祖也有防衛指揮部編制。

國防部 漢光演習 颱風

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