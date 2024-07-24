漢光提前收兵！國軍編組救災兵力機具 待命支援救災
凱米颱風來勢洶洶，國防部宣布，漢光演習後續改以沙盤和兵棋推演為主，實兵單位則加緊完成編組災防兵力和整備機具，主動聯繫地方政府，隨時待命投入救災。
凱米颱風打亂漢光演習規劃，國防部表示，各作戰區已經從昨天起視天候狀況返回駐地，後續將以沙盤演練與兵棋為主，並且完成災防預置兵力編組和機具整備。
參謀總長梅家樹表示，授權各作戰區指揮官，假如單一縣市發生一般災害，採演習及災害救援任務併行方式執行；假如災害地區超過2個縣市，已造成人員傷亡或立即威脅，部隊須全力投入救災時，作戰區即終止演習，立即轉換協助地方災害救援任務。另外假如本、外島發生重大災害，危害程度超過2個作戰區時，統裁部將宣布演習終止或暫停，國軍全面投入災害緊急救援任務。
同時，國防部長顧立雄今天主持國防部災防整備會議，他指示各作戰區持續掌握颱風動態及雨量變化，強化營區防颱措施，完成災防整備工作，主動與地方政府保持聯繫，適時支援救災工作。
顧立雄指出，「凱米」颱風今明兩天影響臺灣最劇，各單位應掌握時雨量變化、大雨特報及土石流警戒發布，主動關心潛勢區域，調整兵力於安全地點；同時加強營區內排水系統疏通等防颱措施，完成預置兵力編組、車輛機具整備。執行救災時，應首重官兵自身安全，妥慎規劃食宿等事宜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言