不受颱風影響 澎湖漢光實彈射擊標槍、刺針飛彈登場

凱米颱風來勢洶洶，原定進行中的漢光演習受風雨影響，絕大多數科目都已暫停，不過澎湖地區仍舊依原定計畫在今天清晨進行實彈射擊操演，澎防部陸軍部隊出動刺針、標槍飛彈，以及M60A3戰車與各式火砲，執行灘岸與反登陸戰鬥。

據軍聞社報導，漢光40號演習實兵演練第三天，澎湖第一作戰區今天清晨實施「聯合反登陸作戰」實兵操演，結合想定及狀況發布，各型武器依令實彈射擊，以驗證部隊實戰化訓練成效。

根據聯合作戰計畫，澎防部執行聯合反登陸作戰，雖然受天候影響，海、空軍兵力支援取消，不過地面部隊仍舊以刺針及標槍飛彈實施短程防空接戰及精準射擊，配合各式155、105榴砲及120迫砲等編織綿密火網，掩護戰、甲車遂行灘岸戰鬥及反擊作戰。