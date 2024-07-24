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不受颱風影響 澎湖漢光實彈射擊標槍、刺針飛彈登場

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
漢光演習澎湖地區執行實彈射擊操演，機步營官兵下車進入陣地向海面假想目標進行攻擊。圖／軍聞社提供
漢光演習澎湖地區執行實彈射擊操演，機步營官兵下車進入陣地向海面假想目標進行攻擊。圖／軍聞社提供

凱米颱風來勢洶洶，原定進行中的漢光演習受風雨影響，絕大多數科目都已暫停，不過澎湖地區仍舊依原定計畫在今天清晨進行實彈射擊操演，澎防部陸軍部隊出動刺針、標槍飛彈，以及M60A3戰車與各式火砲，執行灘岸與反登陸戰鬥。

據軍聞社報導，漢光40號演習實兵演練第三天，澎湖第一作戰區今天清晨實施「聯合反登陸作戰」實兵操演，結合想定及狀況發布，各型武器依令實彈射擊，以驗證部隊實戰化訓練成效。

根據聯合作戰計畫，澎防部執行聯合反登陸作戰，雖然受天候影響，海、空軍兵力支援取消，不過地面部隊仍舊以刺針及標槍飛彈實施短程防空接戰及精準射擊，配合各式155、105榴砲及120迫砲等編織綿密火網，掩護戰、甲車遂行灘岸戰鬥及反擊作戰。

第一作戰區強調，將持續秉持「處處皆戰場、時時做訓練」原則，整合轄內三軍部隊，落實各項戰備訓練，展現「同島一命、奮戰到底」的抗敵意志，堅定「鎮海衛疆、守護家園」決心。

漢光演習澎湖地區執行實彈射擊操演，戰車營M60A3戰車射擊破甲榴彈。圖／軍聞社提供
漢光演習澎湖地區執行實彈射擊操演，戰車營M60A3戰車射擊破甲榴彈。圖／軍聞社提供
漢光演習澎湖地區執行實彈射擊操演，防空連發射刺針飛彈。圖／軍聞社提供
漢光演習澎湖地區執行實彈射擊操演，防空連發射刺針飛彈。圖／軍聞社提供

凱米颱風 實彈 漢光演習 飛彈

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