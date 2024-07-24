影／凱米颱風來襲 漢光演習如期在澎湖震撼操演

漢光演習第3天碰上凱米颱風來襲，但今天凌晨第一作戰區仍如期在澎湖實施「聯合反登陸作戰」實兵操演，結合想定及狀況發布，各型武器依令實彈射擊，展現官兵平日戮力戰訓成果，操演過程全程直播，場面震撼。

國軍今天在澎湖第一作戰區執行聯合反登陸作戰實彈射擊操演，海面上設立多層次目標區，模擬敵軍船團、舟波登陸狀況。軍方稍早釋出操演畫面，各型火炮擊發不斷，現場機、砲聲轟隆不斷，展現護衛鄉土軍力。

演習第一階段，官兵操作雙聯裝刺針防空飛彈，在PSATR預警雷達運作輔助下，追瞄紅火蟻靶機並發射刺針飛彈，順利擊中靶機。次階段模擬敵軍登陸船團持續挺進，國軍以M60A3戰車向岸際挺進，第一批隊發射後即向左右脫離射擊陣地，全程都有各型火砲實施火力打擊掩護。最後階段，戰、甲車在火砲掩護下重返岸際射擊陣地，單兵跳下運兵甲車，與戰、甲車在岸際實施最後接戰。

軍方指出，這次實兵操演，依聯合作戰計畫執行聯合反登陸作戰，雖因天候影響，取消海、空軍兵力；但陸上仍以刺針及標槍飛彈實施短程防空接戰及精準射擊，配合各式155、105榴砲、120迫砲等各式火砲編織綿密火網，掩護戰、甲車遂行灘岸戰鬥及反擊作戰。