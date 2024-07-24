漢光Day2 32中共機艦出海 最近距鵝鑾鼻44浬

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聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布最新台海周邊海空域動態，共計偵獲共機22架次、共艦9艘次及公務船1艘持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部公布最新台海周邊海空域動態，共計偵獲共機22架次、共艦9艘次及公務船1艘持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計32架、艘次中共機艦繞台。其中12架共機跨越海峽中線以及在西南空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

昨天為漢光演習第二天，同時受到颱風凱米影響，部分科目因而調整或取消，不過共機仍舊頻繁出海活動，據國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（23）日清晨到今（24）日清晨6時，共計偵獲共機22架次、共艦9艘次及公務船1艘持續在台海周邊活動，其中12架次共機跨越海峽中線分別在中線沿線和西南空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨日上午到傍晚為止，有16架次共軍主、輔戰機及無人機於台海中線邊緣沿線活動，其中6架次曾跨越中線，接近至鵝鑾鼻西方約44浬。

西南空域方面，到晚間為止有6架次主、輔戰機及無人機在台海西南部活動，最接近台灣時距離鵝鑾鼻西南約63浬。

中共 台海 國防部

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