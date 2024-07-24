澎湖鎮疆操演拂曉登場 罕見移除井字架聚焦實戰訓練

颱風凱米攪局國軍漢光實兵演習，但因天候許可，澎防部聯合反登陸作戰「鎮疆操演」今天拂曉登場，透過各式火砲實彈射擊模擬接敵，場面震撼。特別的是，軍方更移除了雖可侷限射界但被詬病的「井字型」框架，落實實戰化訓練。

國軍漢光40號實兵演習22日至26日間舉行，但因颱風凱米攪局，國軍昨天起取消或調整多項演訓科目、待命救災。不過，雖然澎湖的氣候上午風大、稍有雨勢，因仍在許可範圍內，澎湖防衛指揮部「鎮疆操演」如期在上午5時30分實施，但取消空中及海上兵力。

此次配合漢光實施的鎮疆操演採實彈進行，並出動雙聯裝刺針防空飛彈系統、FGM-148標槍飛彈、M60A3戰車、CM21裝甲車、T75式81公厘迫擊砲、T-63式120迫擊砲、105公厘榴彈砲、155公厘榴彈砲、50機槍、40榴彈槍等裝備，軍方更全程直播演訓過程。

演訓一開始，統裁部下達狀況，雷達情資顯示於澎湖山水海灘外海有不明飛行器接近，此時雙聯裝刺針飛彈啟動防空接戰模式，並追瞄模擬敵機的火蟻靶機，成功將其擊落；此時因又有多架敵無人機接近，地面部隊透過機槍等多種建制武器對空射擊，「硬殺」由照明彈模擬的無人機。

此時戰況再次出現變化，因敵登陸部隊持續向灘岸挺進，國軍除出動各式火砲反擊外，多輛M60A3戰車此時機動挺進，並藉由「瞬停」、「移動」射擊進行灘岸戰鬥，藉由火力將敵軍壓制在灘岸，砲聲隆隆場面相當震撼；由於仍有敵戰車進入到作戰範圍，官兵則透過有「戰車開罐器」稱號的標槍飛彈由上而下「頂攻」敵戰車，並立刻變換陣地準備啟動另一波反擊。

演訓最後階段則實施反擊作戰，由戰甲車及各式武器以區射、平射等方式殲滅敵軍，成功完成此次演訓任務。

特別的是，以往火砲射擊時，軍方都會在砲口架設「井字型」框架，目的是為限制火砲的左右射界、上下仰角，目的是確保安全，讓砲彈落於預先規劃的彈著區，不過，因這次漢光強調實戰化訓練，且戰時並不會有井字型框架，在此次鎮疆操演中，已未見過去令外界詬病的框架。

鎮疆操演、雲台操演，均為外島防區統整各型輕重武器，模擬面對敵軍意圖對台實施登陸作戰或進犯下的實彈射擊演練；澎防部、馬防部的部隊名也叫鎮疆部隊及雲台部隊。此次鎮疆操演則合併漢光40號演習實施。