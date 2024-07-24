防第五縱隊 漢光演習憲兵復北地下道演練「橋隧檢管」

為防範中共第五縱隊、特工或是小部隊利用交通要道滲透破壞，憲兵昨天於台北市復興北路地下道實施「橋隧檢管」課目實兵演練，由軍、警及民防聯合編組、部署，驗證關鍵基礎設施「中層阻殲」任務，強化戰時應變能量。

國軍「漢光40號」實兵演習自22日起進行至26日，此次著重中樞防衛的作戰計畫演練，以及全國各地關鍵基礎設施防護韌性的海陸空聯合演習等科目，憲兵昨天晚間10時許在復北地下道實施「橋隧檢管」課目實兵演練，進行至晚間11時許結束。

軍方官員告訴中央社記者，此次復興北路地下道「橋隧檢管」的場景想定為共軍尚未登陸台灣，台海防衛作戰還在整體防空階段，國軍持續進行戰場經營，但共軍透過第五縱隊、特工等小部隊，意圖通過復北地下道進行滲透破壞，因此憲兵在地下道兩側出口進行「橋隧檢管」，檢管欲通過地下道的人車。

憲兵官員指出，此次復北地下道「橋隧檢管」演練的兵力主要以憲訓中心後備旅所組成，憲訓中心後備旅在「漢光40號」軍演執行「同心演習」動員，教召後備軍人進行演訓，與過往多以現役憲兵部隊演習較有不同，最外圍的民防團隊則由後憲組織「台北市後備憲兵荷松協會」的成員所擔綱。

中央社記者現場觀察，憲兵在復興北路地下道的兩側出口外，以沙包佈置掩體，憲兵在掩體後方持步槍進行守備任務，封閉北向車道進行演練，憲兵沿著地下道斜坡佈置紐澤西護欄、沙包、拒馬、蛇腹型鐵絲網、油桶等阻絕設施，讓車輛無法高速直行通過，必須在入口處經過憲警的攔查，憲兵同時也利用阻絕設施作為掩體，在地下道進行多層次的防禦。

演練過程也模擬敵人欲強行進入地下道，與憲兵發生激烈交戰，憲兵使用空包彈模擬還擊，順利殲滅來犯敵人。

憲兵指揮部強調，此次演習是以實戰化思維，採仿真輔助狀況，採畫夜連續方式演練，建構可恃戰力，確保國家安全。