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金防部夜間首度航空站演訓 驗證官兵夜戰實力

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金防部今天晚間9點多在金門航空站執行「關鍵基礎設施防護」演練，演練超逼真。記者蔡家蓁/攝影
金防部今天晚間9點多在金門航空站執行「關鍵基礎設施防護」演練，演練超逼真。記者蔡家蓁/攝影

凱米颱風來勢洶洶，正當大家在忙著颱風整備之際，國軍「漢光40號」演習，金門防衛指揮部今天夜間首度在金門航空站執行「關鍵基礎設施防護」演練，模擬航站遭敵襲擊，由應援部隊對敵攻堅，整個過程逼真。

金防部指出，這場演訓人員共32人，模擬金門航空站遭敵採機降方式，襲擊警方並挾持、驅離航廈作業人員、縱火破壞電力設施，以癱瘓航空站運作，部隊於接獲通報後，抵達現場並與航空站完成戰場會商。

為了展現軍警一家，現場也結合金門警力及航警設置「外圍警戒、中層阻殲及核心固守」三道防護，由應援部隊對敵進行攻堅，官兵在狙擊手掩護下發起攻擊，並肅清機降之敵，以恢復航空站正常運作。

金防部指出，此次演練模擬敵在夜色掩護下，對我發動攻擊，官兵依令前往應援，並透過不同單位間的協調管制，確定支援、被支援作為，以落實聯合作戰；並驗證夜戰及限制空間戰鬥訓練成果， 展現防區官兵精實戰力。

金防部今天晚間9點多在金門航空站執行「關鍵基礎設施防護」演練，模擬航站遭敵襲擊，由應援部隊對敵進行攻堅。記者蔡家蓁/攝影
金防部今天晚間9點多在金門航空站執行「關鍵基礎設施防護」演練，模擬航站遭敵襲擊，由應援部隊對敵進行攻堅。記者蔡家蓁/攝影
金防部今天晚間9點多在金門航空站執行「關鍵基礎設施防護」演練，模擬航站遭敵襲擊，由應援部隊對敵進行攻堅。記者蔡家蓁/攝影
金防部今天晚間9點多在金門航空站執行「關鍵基礎設施防護」演練，模擬航站遭敵襲擊，由應援部隊對敵進行攻堅。記者蔡家蓁/攝影
金防部今天晚間9點多在金門航空站執行「關鍵基礎設施防護」演練，模擬航站遭敵襲擊。記者蔡家蓁/攝影
金防部今天晚間9點多在金門航空站執行「關鍵基礎設施防護」演練，模擬航站遭敵襲擊。記者蔡家蓁/攝影
金防部今天晚間9點多在金門航空站執行「關鍵基礎設施防護」演練，模擬航站遭敵襲擊，由應援部隊對敵進行攻堅。記者蔡家蓁/攝影
金防部今天晚間9點多在金門航空站執行「關鍵基礎設施防護」演練，模擬航站遭敵襲擊，由應援部隊對敵進行攻堅。記者蔡家蓁/攝影

凱米颱風 金門 金防部

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