金防部夜間首度航空站演訓 驗證官兵夜戰實力

凱米颱風來勢洶洶，正當大家在忙著颱風整備之際，國軍「漢光40號」演習，金門防衛指揮部今天夜間首度在金門航空站執行「關鍵基礎設施防護」演練，模擬航站遭敵襲擊，由應援部隊對敵攻堅，整個過程逼真。

金防部指出，這場演訓人員共32人，模擬金門航空站遭敵採機降方式，襲擊警方並挾持、驅離航廈作業人員、縱火破壞電力設施，以癱瘓航空站運作，部隊於接獲通報後，抵達現場並與航空站完成戰場會商。

為了展現軍警一家，現場也結合金門警力及航警設置「外圍警戒、中層阻殲及核心固守」三道防護，由應援部隊對敵進行攻堅，官兵在狙擊手掩護下發起攻擊，並肅清機降之敵，以恢復航空站正常運作。