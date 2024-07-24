颱風亂演習 澎湖實彈今照舊操演

國軍漢光演習昨進入第二天，颱風凱米來勢洶洶，軍方演習科目也受到影響，今天原定進行的多項操演也宣布喊卡。國防部發言人孫立方少將表示，將視天候狀況調整演習科目，並且配合中央災害應變中心準備救災應變。不過，未受到颱風影響的澎湖，仍將依演習計畫進行「鎮疆操演」實彈射擊。

昨天南部地區演習不受影響，第四作戰區陸航六○三旅特別挑選麻豆一處廟宇前廣場進行戰鬥直升機日、夜間油彈整補演練，AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機和OH-58D戰搜直升機難得一見在廟前廣場降落，吸引附近民眾與軍事迷紛紛跑出來觀看，更有民眾戲稱這是「另類進香團」。

位於中部的陸軍五八六旅實施戰術機動時，新接裝的M1167悍馬車與改良式拖式飛彈目標獲得系統（ITAS發射架）首度曝光。

孫立方表示，這次漢光演習前的計畫已經將颱風可能產生的影響納入，依照統裁部的訓令及天然災害應變現行作業程序，將會視天候狀況機動調整演習科目：另外則是必須要調配兵力完成救災整備。漢光演習是否另外擇期「補考」？孫立方說目前沒有明確訊息。

此外，漢光演習第一天傳出意外，陸軍謝姓女中士前晚駕駛雲豹輪型裝甲車行經新北市八里區，與林姓女子駕駛汽車擦撞，無人傷亡。警方初步調查，謝打方向燈後，從外側車道駛入內側車道碰撞汽車，不排除變換車道不當而肇事，確實事故原因待調查。軍方表示，肇事原因還在鑑定中，待鑑定結果出爐才會由保險公司與當事人研討車損賠償問題。