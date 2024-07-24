冷眼集／號稱沒劇本 軍方演很大

漢光四十號演習第二天，軍方取消大多數戰機演練，卻恰好在賴清德總統視導過程中，安排兩架已經在跑道頭等待近四十分鐘的Ｆ─16戰機緊急升空，引發外界質疑是專為賴總統表演。

雖然空軍喊冤，不過，官大學問大的形式主義，在官場始終揮之不去。無怪乎，守候機場苦等不到戰機畫面的媒體、甚至機場外航迷，發現有戰機啟動引擎滑出準備，就質疑是為在場的賴總統所準備？

今年漢光演習號稱「無劇本」，但演習開始前已有部隊在演練科目、構築工事而遭質疑，軍方為此趕緊將已經挖好的壕溝、碉堡填平，對外說法也強調「有劇本，無劇透」。然而，演習開始後又有幼兒園在雲豹甲車行軍路線旁揮舞大小國旗夾道加油，明顯是早有準備「擺拍」，宣傳操作實在太過明顯。

除此之外，前總統蔡英文任內，從總統、國防部長，到總統府發言人，紛紛穿上迷彩軍服，想要擺出一副戰鬥氣息，不屬於第一線戰鬥員的高階將官也把防彈盔、戰術背心上身，如今賴總統穿著全套西裝搭乘專機，再換迷彩服現身官兵面前，長官擺拍更是「不演了」。

軍方號稱漢光演習要「實戰化」，因此「無劇本」或「無劇透」，固然基層部隊在演練過程中衍生的「戰場摩擦」實屬經驗的累積，是部隊進步的動力，但恐怕一系列「演給長官看」的形式主義，才是國軍追求務實改革過程中，更需要改變的一大步。