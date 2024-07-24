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總統到 才起飛？戰機不熄火待命40分鐘

聯合報／ 記者李人岳／花蓮報導
漢光40號演習登場，上午花蓮空軍基地，三架隸屬空軍第五戰術聯隊之F-16AM待命中。記者曾原信／攝影
漢光40號演習登場，上午花蓮空軍基地，三架隸屬空軍第五戰術聯隊之F-16AM待命中。記者曾原信／攝影

賴總統昨赴花蓮視察漢光演習，不過，軍方原本因凱米颱風影響而取消戰機飛行動態，當賴總統視導過程中，卻臨時排定兩架Ｆ─16戰機演練緊急起飛，且操演機在發動機運轉狀態下，於跑道頭等待超過四十分鐘，引發媒體及外界質疑「是專為賴總統安排的表演」。

國軍漢光演習第二天，軍方宣布因天氣不符合起降標準，清晨原定的主力戰機演練均取消。

上午雨勢漸歇，賴總統的行政專機落地，戰鬥機始終靜悄悄；直到賴總統一行轉往佳山視察時，突然有三架攜掛響尾蛇訓練彈及副油箱的Ｆ─16戰機開俥滑出，引發現場媒體甚至機場外守候的航迷質疑這批戰機是「專門準備飛給賴總統看的」。

不過，當三架戰機抵達跑道頭安檢區後，卻在原地不熄火，待命長達近四十分鐘，直到賴總統車隊即將抵達「大量傷患檢傷及後送」演練棚廠時，其中兩架戰機才加速滾行起飛。更令各方質疑，是否為等待賴總統才使戰機在地上耗費四十分鐘燃料？

空軍方面解釋，這項「整體防空及海空電戰」科目是由統裁部臨時下達狀況。為何戰機在跑道頭等待四十分鐘？官員解釋，可能是空中有其他科目正在進行，或是受天氣因素影響。

戰機 漢光演習

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