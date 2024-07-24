賴總統軍裝視導漢光 赴佳山基地看戰機潛力裝掛

賴清德總統昨天首度以三軍統帥身分視導國軍漢光演習，除了前往佳山基地視察洞庫設施外，並視導大量傷患檢傷分類及後送作業。賴總統強調，所有國軍弟兄姊妹，都是守護國家安全的重要戰力，他感謝大家的努力和付出，並希望能持續精進戰力，不僅讓國人安心，更讓世界看見台灣守護國家的決心。

國軍漢光第四十號演習昨進入第二天，雖然受到凱米颱風影響，部分科目取消，賴清德總統仍舊依照計畫，搭乘空軍一號行政專機於上午八時半飛抵空軍花蓮基地視導演習進度。

他在下機時穿著全套西裝，聽取簡報空檔，換穿迷彩服及綴有青天白日國徽的迷彩軍帽，在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等官員陪同下，驅車前往佳山基地洞庫，視察戰機潛力裝掛作業流程，同時也經過一旁正在實施跑滑道搶修的地勤演練，但這部分未開放媒體拍攝。

賴清德一行隨後轉往花蓮基地視導大量傷患檢傷分類及後送作業。曾任醫生的賴清德在視察檢傷作業時，仔細聽取基地醫務所醫療組長說明檢傷分類程序，同時現場安排六名官兵模擬各類嚴重外傷，由醫護人員做緊急初步包紮處理，並由地區野戰醫院官兵安排救護車後送。

賴清德在檢傷區前後停留約九分鐘，最後向參演部隊頒發加菜金，由空軍教育訓練暨準則發展指揮部指揮官顏有賢代表接受，全程沒有發表公開談話。

賴總統隨後在彰化表示，這次漢光演習與過去不同，是「無劇本、實戰化」演練，讓專家出題，考驗國軍的實戰反應，這樣效果才會好。提到打詐時，他表示，中國現在有許多以交流名義邀請廟宇人員或信徒赴大陸旅遊，其實很多是夾雜政治目的，有的時候，「免錢的最貴」，反而要付出特別大的代價，希望大家提高警覺。

府新聞稿漏字 去中心化變去中化

總統府事後發布新聞稿表示，賴總統在花蓮看到參演官兵的演練成果與高昂士氣，表達肯定。

不過，新聞稿在第二段描述：「賴總統首先抵達佳山基地，了解去中化指管作業、觀看潛力掛載演練；隨後前往花蓮基地，視導整體防空、跑滑道搶修，以及大量傷患檢傷、分類及後送作業等演練課目。」文中的「去中化」指管作業，引發媒體議論紛紛，乍看之下以為是「去中國化」，後經確認為「去中心化」的一字之漏，虛驚一場。

根據國防部在演習前之說明「去中心化」指管體系，是為驗證部隊任務式指揮、分散式指管機制，以達成部隊獨立防衛作戰能力。