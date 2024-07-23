颱風凱米攪局漢光 國防部：可立即轉換為救災

中央社／ 台北23日電

颱風凱米襲台，由於正值國軍漢光40號實兵演習期間，國防部今天表示，如遇重大災害且已形成立即威脅或造成人員傷亡時，將立即轉換任務，協助災害防救。

國軍漢光40號實兵演習22日至26日間舉行，但因颱風凱米攪局，不少科目已全數取消，並待命救災。

國防部晚間發布新聞稿表示，因應颱風凱米逐漸接近台灣地區，國防部於上午11時30分，配合中央災害應變中心完成一級開設；各作戰區則配合地方政府實施開設。

國防部強調，針對颱風凱米可能危害，國軍已完成整備，可隨時依令投入災害防救任務。如遇重大災害，且已形成立即威脅、或造成人員傷亡時，將立即轉換任務，協助地方遂行災害防救，配合警消等單位，發揮政府整體災防能量，以確保民眾生命財產安全。

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