國防部成立颱風應變中心 漢光演習科目大縮水

國防部今天晚間21時30分發布新聞稿表示，因應凱米颱風逐漸接近台灣地區，國防部已於本日上午1130時，配合中央災害應變中心完成一級開設；各作戰區則配合地方政府實施開設。

受到颱風影響，進行中的漢光40號演習，明天多項科目取消：包括賴總統原訂視導，在高雄彌陀漁港舉行的布雷操演，以及桃園國際機場的反空機降操演等。澎防部的反登陸實彈射擊，原訂作為今年漢光的重點展示科目，邀請中外媒體前往報導，如今邀訪已經取消；操演則規模縮減，明晨再視天候狀況決定是否再縮減或取消。

國防部強調，針對凱米颱風可能危害，國軍已完成整備，可隨時依令投入災害防救任務。如遇重大災害，且已形成立即威脅、或造成人員傷亡時，將立即轉換任務，協助地方遂行災害防救，配合警消等單位，發揮政府整體災防能量，以確保民眾生命財產安全。