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賴總統讚民安演習逼真 勉勵颱風來要拿出真功夫

中央社／ 新北23日電

總統賴清德今天到台北港視察民安演習時說，這次演習非常逼真，連受傷民眾表情都「很痛苦」，而演習目的是強化國家社會整體韌性，勉勵颱風來時要拿出真功夫，把傷害降到最低。

新北市政府消防局表示，今天辦理「全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習」動員超過2000人、各式車輛170輛、船艦3艘及直升機3架次，並邀600名民眾攜帶緊急避難包。因應國際情勢及天災應變，這也是首次在國軍漢光演習實兵操演期間，結合民安及萬安演習所辦的複合型災害搶救演練，規模盛大空前。

包括賴總統、新北市長侯友宜、內政部長劉世芳、國防部長顧立雄、海委會主委管碧玲都出席；這也是賴總統與侯友宜在總統選舉後首度同台，2人握手致意，並在上台與下台時談話交換意見。

賴總統致詞表示，感謝侯友宜率領市府團隊肩負民安演習籌辦工作，也感謝每位參與夥伴。這次民安10號演習場地選在關鍵基礎設施台北港，情境想定不但包含港內平時可能風險，更納入大規模複合型災害演練，他要代表中央政府肯定新北市府與每位參與者。

賴總統說，這次演習有3項特色，首先是演習內容包括天災救護與戰時災害，適逢漢光演習與颱風凱米逼近，沒想到6個月前想定的演習項目竟與現實狀況非常接近。

賴總統表示，再者，這次演習非常完整、確實且逼真，共分3階段24項科目，有陸、海、空救援工作，幾乎囊括天災或戰時災害可預期發生情況。

賴總統說，第3是參與人員都非常用心，受傷民眾不只傷口化妝很真實，連表情也是「一副很痛苦的樣子」，機動手術車上的醫師也有模有樣地進行手術，可說是非常成功，大家6月以來經過多次演練，一點都沒白費。

賴總統表示，演習目的是強化國家社會整體韌性，平時多一分準備，需要時就會少一分傷害，也才能因應各種可能災害挑戰；隨颱風凱米逼近，勉勵大家真正颱風來時要把真功夫拿出來，確實讓民眾災害降到最低。

賴總統也說，希望新北市團隊在侯友宜率領下，中央地方能共同精進各項作為，防災救援工作能精益求精，確保民眾生命財產安全。

賴總統說，因應地緣政治變化，政府不能不作因應，所以他日前宣布將親自主持全社會防衛韌性委員會，要結合政府與民間力量，強化國防、民生、災防與民主4大韌性，在國家真正需要時，政府能跟民眾站在一起，拿出確實訓練，保護國人生命財產安全。

侯友宜說，除了台北港位居關鍵位置，新北市淡水河口也非常重要，所以新北市要守住第一道防線，尤其面對新形態作戰，更要做好戰前應變，「料敵從寬，禦敵從嚴，超前部署，挹注兵力」，這個原則永遠不會變。

侯友宜表示，本來還擔心颱風凱米會不會影響演習，但是經大家評估認為不需要取消，「再大的風雨都擋不住我們保衛國家的決心」，感謝中央各部會、新北市所有團隊、民間友人以及國軍資源，中央與地方一起合作，守護國家安全。

侯友宜 漢光演習

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